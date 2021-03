Amazon: consenso biometrico o licenziamento

Sui mezzi utilizzati dai corrieri Amazon per consegnare i prodotti sono state installate videocamere basate sull’intelligenza artificiale in grado di monitorare tutte le loro attività. In base alle informazioni ricevute da Vice, l’azienda di Seattle ha chiesto ai corrieri di firmare un consenso biometrico, altrimenti verranno licenziati.

Amazon: firma o ti licenzio

Le videocamere Driveri fornite da Netradyne integrano diversi sensori in grado di rilevare le infrazioni del codice della strada e i comportamenti scorretti del guidatore: accelerazioni e frenate brusche, superamento dei limiti di velocità, passaggio con il rosso, mancato rispetto dello stop e della distanza di sicurezza. Inoltre vedono se il corriere non usa la cintura di sicurezza, sbadiglia o si distrae guardando lo smartphone. Tutte queste informazioni sono accessibili tramite un’interfaccia web o app mobile.

Le videocamere sono sempre attive e forniscono anche feedback in tempo reale, ad esempio dicendo al guidatore di fare una pausa o di tenere gli occhi sulla strada. Si accendono automaticamente all’avvio del motore e rimangono accese fino a 20 minuti dopo lo spegnimento del motore.

I corrieri devono firmare il consenso al trattamento dei dati biometrici, tra cui il riconoscimento facciale che viene utilizzato per confermare l’identità. Questi dati possono essere conservati fino a 30 giorni. I corrieri non sono dipendenti di Amazon, ma lavorano per aziende esterne. In ogni caso sono obbligati ad accettare le condizioni imposte dall’azienda di Seattle. Alcuni corriere non hanno firmato, in quanto ritengono che le videocamere sono un’invasione della privacy.

Deborah Bass, portavoce di Amazon, ha dichiarato: