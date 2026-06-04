Amazon crea prodotti finti con l'AI per migliorare la ricerca

Si scrive “camicia con collo alla coreana” nella barra di ricerca Amazon e l’app mostra un’immagine generata dall’AI di quella camicia, che però non esiste. Non è un prodotto reale e non si può comprare. Ma basta cliccarci sopra per cercare prodotti simili che esistono davvero.

Amazon ha trasformato la barra di ricerca in un assistente visivo che immagina il prodotto che si ha in testa prima di mostrare quelli che effettivamente si possono acquistare. Per ora la funzione genera solo abbigliamento e articoli per la casa. In arrivo su Android e iOS.

La barra di ricerca Amazon inventa prodotti AI che non esistono per aiutare a trovare quelli veri

Amazon presenta la funzione come soluzione per quando non si ricorda il nome di uno stile o una texture, ad esempio non si sa come si chiama quel tessuto, ma si può descrivere. L’AI genera l’immagine, si fa tap su quella che assomiglia a ciò che si cerca, e Amazon cerca i prodotti reali simili.

Per “maglietta blu,” la funzione non aggiunge nulla. Per “giacca con quei bottoni grandi tipo militare ma morbida e in tessuto simile al velluto”, invece, può fare la differenza. L’utente non deve conoscere termini come “doppiopetto”, “velluto a coste” o il nome preciso di uno stile: basta descrivere ciò che ha in mente. L’AI traduce quella descrizione in immagini, e da lì Amazon può collegare l’idea a prodotti reali disponibili nel catalogo.

Shop by Style: i collage AI con prodotti reali

Accanto alla ricerca generativa, Amazon aggiunge “Shop by Style“, una funzione diversa che mostra collage AI di outfit completi. Se si cercano shorts in jeans, Amazon mostra un carosello di outfit suggeriti con gli shorts. Gli outfit sono generati dall’AI, ma i capi al loro interno sono prodotti reali acquistabili.

La distinzione è importante. Nella ricerca, le immagini AI sono prodotti inventati che guidano verso quelli veri. In Shop by Style, le immagini AI sono composizioni di prodotti reali che è possibile comprare.

Queste nuove funzioni rendono la ricerca sicuramente più intuitiva, ma c’è anche un effetto collaterale. Il prodotto reale potrebbe non essere all’altezza di quella rappresentazione.