Amazon, ecco i prodotti certificati per gli umani

Mentre state cercando su Amazon prodotti per la vostra casa, potrebbe succedere di imbattervi in prodotti che riportano un'etichetta del tutto strana e per certi versi paradossale: “Certificato per gli umani“. A contraddistinguere questi prodotti v'è una apposita icona, la quale ad un rapido approfondimento si dimostra ben più utile e intelligente di quanto non possa apparire di primo acchito:

Benché la nomenclatura “certificato per umani” non sia particolarmente felice, il suo significato è profondo: si tratta di prodotti per la casa intelligente, ma nei quali l'utilizzo non implica aggiornamenti, account, installazioni, registrazioni o quant'altro. Veri e propri plug&play a cui chiunque possa accedere, a prescindere dalle proprie conoscenze digitali.

I prodotti certificati per umani

I prodotti certificati per umani, insomma, sono espressamente “dispositivi intelligenti pensati per i meno esperti di tecnologia“:

Zero affanni, zero fatica, zero stress: perdere la pazienza sarà solo un ricordo!

Zero configurazione, dunque. Nessun attrito con alcun software. Nessun requisito. Compri, usi e stop. Ottime idee regalo per i meno “smart”, insomma, affinché possano godere dei prodigi delle smart home senza necessariamente inseguire i grattacapi che la cosa potrebbe creare su prodotti che presentino ostacoli all'ingresso.

I prodotti certificati per umani si trovano qui: l'elenco comprende Amazon Smart Plug, una omologa presa intelligente TP-Link ed una serie di lampadine intelligenti Philips Hue.

Ma la domanda è: se loro sono “umani”, tu cosa sei invece diventato?