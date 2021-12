Amazon Echo Flex: Alexa in tutta la casa a soli 15 euro

Quella che ti riportiamo in questo articolo è un’offerta sul dispositivo Echo più versatile della gamma. Stiamo parlando dell’Amazon Echo Flex, un dispositivo con spina integrata che potrai posizionare praticamente ovunque, e con un ingombro ridotto al minimo indispensabile, in offerta a soli 15 euro grazie allo sconto del 50%.

Amazon Echo Flex: caratteristiche tecniche

Echo Flex rappresenta il dispositivo più compatto della gamma Echo, che permette di usufruire dell’assistente vocale Alexa in maniera veloce e pratica. Il design è minimale, completamente bianco, e integra una spina. Questo significa che non richiede cavi o altri accessori, ma l’intero dispositivo verrà applicato alla presa di corrente. A questo punto, in pochi passaggi, sarà possibile configurare Echo Flex dall’applicazione Alexa per Android o iOS. Terminata quest’ultima, potrai spostare di volta in volta Echo Flex dove ti è più comodo. Grazie ad un micro-altoparlante integrato potrai ascoltare le risposte di Alexa, e gestire tutti i dispositivi compatibili connessi alla rete.

Naturalmente, Amazon non ha trascurato la privacy inserendo un pratico pulsante per la disattivazione dei microfoni. È anche possibile collegare un altoparlante esterno attraverso la connessione Bluetooth o con un jack da 3.5mm. Interessante la presenza di una porta USB che consente di ricaricare i dispositivi o connettere dispositivi di terze parti come un sensore di movimento o una luce notturna. Inoltre, è compatibile con tutte le Skill disponibili al momento per l’assistente vocale. Rappresenta la soluzione più economica per dotare di Alexa ogni ambiente della casa. In breve, se desideri avere Alexa a portata di voce in ogni punto della casa, Amazon Echo Flex è la soluzione più economica, funzionale ed affidabile.

Grazie allo sconto, Echo Flex è disponibile su Amazon a soli 14,99 euro per un risparmio di 15 euro netti sul prezzo di listino.