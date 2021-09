Echo Flex con Alexa al PREZZO MINIMO STORICO

Quanto costa rendere smart la propria casa? Poco, anzi pochissimo, soprattutto se si coglie la giusta offerta. Oggi ti segnaliamo qui la possibilità di acquistare Echo Flex, con assistente virtuale Alexa integrato, approfittando di uno sconto del 50%. Dove? Ovviamente su Amazon.

Alexa mai così economica: Echo Flex al prezzo più basso di sempre

Si inserisce in qualsiasi presa elettrica ed è subito pronto a entrare in azione, non richiedendo alcun cavo. C'è anche una porta USB integrata grazie alla quale connettere smartphone o tablet per la ricarica. Non manca nemmeno il pulsante per la disattivazione del microfono, ormai presente su tutti i device della gamma. Per altri dettagli puoi consultare la scheda del prodotto.

Dunque, quanto costa Echo Flex? Oggi può essere tuo al prezzo di soli 14,99 euro invece di 29,99 euro come da listino. Se vuoi, è in sconto anche il bundle con Amazon Smart Plug, una presa intelligente WiFi per controllare da remoto apparecchiature ed elettrodomestici: in questo caso costa solo 24,99 euro invece di 54,98 euro.