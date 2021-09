Mini PC con CPU Intel a 135 euro: l'OFFERTA LAMPO

Se sei alla ricerca di un computer compatto ed economico per affrontare il ritorno sui banchi di scuola o da destinare a navigazione e intrattenimento multimediale, perché non prendere in considerazione un Mini PC? Il modello MinisForum Z83-F potrebbe fare al caso tuo: te lo segnaliamo oggi poiché protagonista di un'offerta lampo su Amazon.

MinisForum Z83-F: il Mini PC è in sconto

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: processore quad core Intel Atom X5-Z8350, GPU Intel HD Graphics 400, 4 GB di RAM, memoria interna da 64 GB espandibile con schede SD, moduli WiFi dual band e Bluetooth 4.1 per la connettività, uscite video VGA e HDMI con supporto alla risoluzione 4K e alle configurazioni multi-monitor, porte USB 2.0 e 3.0, jack audio da 3,5 mm. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Per tutte le altre informazioni puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare MinisForum Z83-F al prezzo di soli 135,99 euro. La consegna è immediata, con spedizione gratuita. Come per ogni altra offerta lampo proposta da Amazon, rimarrà valida solo per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione: gli interessati non perdano tempo.