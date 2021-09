Pendrive SanDisk da 128GB (USB3): PREZZACCIO -68%

Una periferica di storage capiente e veloce, sempre in tasca. Anzi, nella mano o agganciata al portachiavi: è quanto offre SanDisk Ultra Flair, una pendrive USB 3.0 proposta oggi da Amazon nella sua versione da 128 GB addirittura con uno sconto del 68% rispetto al prezzo di listino.

SanDisk Ultra Flair da 128 GB: così è un regalo

Arriva fino alla velocità di 150 MB/s in fase di lettura, per un trasferimento dati immediato: un intero film può essere copiato in meno di 30 secondi. È l'ideale per spostare i contenuti da un dispositivo all'altro o come sistema di backup, grazie all'affidabilità garantita da un marchio storico e leader del settore. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare la pendrive SanDisk Ultra Flair da 128 GB al prezzo di 18,33 euro invece di 57,99 euro come da listino. Gli abbonati ad Amazon Prime possono beneficiare della consegna immediata, con spedizione gratuita a domicilio.