Jabra Elite Active, -50€: approfittane DI CORSA

La temperatura fresca dell'autunno deve essere uno stimolo: non serve aspettare la “prova costume” per capire quanto sia importante tenersi in movimento e questo è anzi il periodo migliore per prendere sul serio l'impegno e portarlo avanti fino alla prossima stagione calda. Jabra lo sa e tende la mano alla tua pulsione: -28% sul prezzo dei suoi auricolari wireless di qualità per lo sport significano un incoraggiamento vero e proprio, un modo per chiamarti all'azione con la promessa di accompagnarti passo dopo passo. 129,99 euro il prezzo solo per poche ore con ben 50 euro di risparmio: mai i Jabra Elite Active 75t erano arrivati a costare così poco.

Jabra Elite Active 75t: ideali per lo sport

Stiamo parlando infatti di auricolari pensati espressamente per lo sport: “il gel ergonomico rende questi auricolari confortevoli e ideali per ogni orecchio“.

Jabra Elite Active 75t è progettato per un audio di livello superiore con cancellazione attiva del rumore. Resistente ad acqua, sudore e allenamento, ha una batteria che dura fino a 5,5 ore con un'unica ricarica e un tasto volume integrato con HearThrough. Non male essendo piccolo.

24 ore di autonomia grazie alla custodia di ricarica, cancellazione attiva del rumore, personalizzazione di ogni parametro audio, protezione IP57 contro acqua e sudore. Forma e materiali, soprattutto, sono studiati per offrire la massima stabilità possibile a prescindere dal tipo di attività sportiva che andrai ad affrontare.

Musica motivazionale, podcast, istruzioni audio per l'allenamento, chiamate urgenti, assistenti vocali: tutto è a portata di orecchio e ti accompagna nell'allenamento da qui alla prossima “prova costume”. A quel punto potrai guardare i tuoi Jabra Elite con soddisfazione per pensare “abbiamo fatto un ottimo lavoro”.