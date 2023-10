Tutti gli Amazon Echo in sconto oggi su Amazon

Amazon ha deciso di non attendere la Festa delle Offerte Prime per dare il via agli sconti sui suoi dispositivi. Qui è dove ti offriamo la possibilità di passare in rassegna le migliori offerte di oggi sulla gamma Echo per la casa e l’intrattenimento multimediale. Ovviamente, integrano tutti l’intelligenza artificiale di Alexa e il supporto alla riproduzione dei contenuti multimediali.

Amazon Echo con Alexa: una carrellata di offerte

Partiamo da Echo Pop: new entry del catalogo, compatto e dal design semisferico, è la scelta ideale per chi desidera uno smart speaker da posizionare negli ambienti più piccoli della casa. In queste ore è protagonista di una promozione che lo porta al suo prezzo minimo storico. Lo si può acquistare in sconto a soli 17 euro (-61%).

Il modello più apprezzato, Echo Show 5, è disponibile al prezzo finale di soli 21 euro (-66%). La differenza di spesa è minima ed è la scelta consigliata a chi desidera un comparto sonoro più potente per l’ascolto della musica.

C’è anche la versione con orologio, un’aggiunta che tornerà di certo utile a chi ha intenzione di metterlo sul comodino. Oggi lo si può inserire nel carrello con una spesa di 31 euro (-51%).

Potenza e fedeltà senza compromessi per Echo Studio, lo smart speaker per audiofili. La promozione in corso lo propone a 179,99 euro (-25%), con un’offerta che terminerà il 16 ottobre.

Tra i modelli che aggiungono la componente visiva, diventando così smart display, partiamo da Echo Show 5. Al prezzo di soli 59,99 euro (-6%), integra uno schermo intelligente per il controllo della smart home, la definizione di routine e la riproduzione di contenuti in streaming.

Aumentiamo la diagonale passando a Echo Show 8. La seconda generazione del prodotto è in sconto a 89,99 euro (-31%).

Con un ulteriore incremento si passa al modello Echo Show 10 di terza generazione. Oggi, Amazon lo mette in vendita a 189,99 euro (-30%).

Pensato per essere montato a parete, Echo Show 15 ha quasi le dimensioni di un televisore, come testimonia anche l’integrazione della tecnologia Fire TV. In offerta a 219,99 euro (-19%) è essere l’occasione che in molti stavano aspettando.

Invitiamo a visitare le schede dei singoli prodotti per sapere quali colorazioni sono disponibili in sconto. Come sempre, Amazon garantisce disponibilità immediata, spedizione gratuita e consegna a domicilio sul suo catalogo di dispositivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.