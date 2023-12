Amazon Echo Show 10: lo ricevete prima di Natale e lo pagate il 30% in meno

Siete alla ricerca di un modo unico per rendere la vostra casa più Smart? Allora non perdete altro tempo nelle ricerche perché siete giunti nel posto giusto. Oggi lo stupendo Amazon Echo Show 10 è in grande promozione su Amazon al prezzo di 189,99 euro con uno sconto del 30%. Acquistandolo adesso potrete addirittura riceverlo prima di Natale!

Amazon Echo Show 10: caratteristiche principali

Amazon Echo Show 10 spicca immediatamente per lo stupendo display HD da 10,1 pollici che si muove automaticamente, garantendo sempre la migliore visuale per videochiamate, ricette o contenuti preferiti anche mentre siete in movimento. Gli altoparlanti integrati offrono un audio direzionale di alta qualità, trasformando ogni stanza in un’esperienza cinematografica unica.

Presente poi una telecamera da 13 MP con tecnologia di inquadratura automatica e potete usare l’Amazon Echo Show 10 anche come hub per i dispositivi di domotica avendo la compatibilità con ZigBee. Grazie alla telecamera, poi, potrete controllare la vostra casa da remoto. Da non sottovalutare, poi, il display che può trasformarsi in una fantastica cornice fotografica grazie ad Amazon Photos e alla regolazione automatica dei colori per esaltare ogni immagine in qualsiasi condizione di luce.

Amazon Echo Show 10 può migliorare la vita quotidiana.

