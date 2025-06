Amazon Echo Spot, molto più di una sveglia intelligente

Rendi la tua casa smart, da controllare con la voce e creando routine quotidiane, con Amazon Echo Spot, il dispositivo intelligente con il quale interagire con l’assistente vocale Alexa e gestire comodamente l’illuminazione, il controllo della temperatura, i timer, le sveglie e gli appuntamenti tutto in un unico dispositivo. Oggi è in offerta su Amazon a soli 85,99€.

3 ragioni per scegliere Amazon Echo Spot

Sveglia intelligente con display chiaro e personalizzabile

Audio di qualità sorprendente

Design compatto e integrazione smart home

Con Amazon Echo Spot semplifichi la tua vita quotidiana

Amazon Echo Spot è un dispositivo compatto che integra un display touch da 2,83” sul quale visualizzare l’ora, il meteo, le sveglie, i promemoria, gli appuntamenti e tutte le principali informazioni di cui hai bisogno. È inoltre uno speaker intelligente che include uno speaker frontale da 1,73” con bassi potenti per ascoltare la radio, i podcast e la tua musica preferita in maniera sempre ottimale.

Puoi personalizzare lo schermo di Amazon Echo Spot modificando lo stile e il colore così da inserirlo come complemento d’arredo in ogni angolo della tua casa. In qualsiasi stanza si trova Amazon Echo Spot consente di migliorare le tue routine quotidiane.

Puoi usarlo per chiedergli di effettuare una chiamata, per impostare un timer o per definire una routine con la quale ridurre l’intensità delle luci, regolare la temperatura del termostato e riprodurre una musica rilassante. Così che ogni giorno sia qualcosa di unico.

Ideale per chi…

Cerca un orologio sveglia moderno con Alexa integrata

Vuole funzionalità smart senza videocamera

Preferisce un suono di qualità migliore rispetto al classico Echo Dot

Amazon Echo Spot è un dispositivo irrinunciabile, perfetto per qualsiasi abitazione. Acquistalo per la tua casa o come idea regalo per amici che si sono appena sposati, hanno comprato casa o sono andati a vivere da soli. Approfitta dello sconto per acquistarlo in offerta a soli 85,99€.