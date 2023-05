Amazon Echo: supporto Matter, Thread e setup iOS

Amazon ha annunciato il supporto Matter per altri tre smart speaker, portando il numero totale a 20. I modelli compatibili con il nuovo standard sono Echo, Echo Plus e Echo Dot di seconda generazione. L’azienda di Seattle ha inoltre trasformato Echo di quarta generazione in un Thread border router. Infime, gli utenti possono configurare i dispositivi Matter con l’app Alexa per iOS.

Supporto Matter per oltre 100 milioni di Echo

Lo standard Matter è stato introdotto sette mesi fa dalla Connectivity Standards Alliance (CSA). Il protocollo consente di semplificare la configurazione e gestione dei dispositivi per la smart home, grazie all’interoperabilità. La prima versione permette di controllare luci, interruttori, termostati, serrature, prese, rilevatori di fumo e altri sensori di sicurezza, tapparelle e TV, sfruttando app e smart speaker (quindi il controllo vocale).

I dispositivi Echo di Amazon possono funzionare come controller hardware. A fine dicembre 2022 è stato aggiunto il supporto Matter a 17 modelli. L’azienda di Seattle ha aggiornato anche Echo, Echo Plus e Echo Dot di seconda generazione. Oltre 100 milioni di dispositivi Echo supportano Matter.

Finora Amazon supportava solo Matter over WiFi e consentiva la configurazione iniziale solo con Alexa per Android. Con l’aggiornamento di ieri, Echo di quarta generazione è diventato un Thread border router (supportava già connessioni tramite WiFi, Zigbee e Bluetooth Low Energy). Inoltre gli utenti possono effettuare la configurazione iniziale anche con Alexa per iOS.

Al momento, Alexa supporta solo prese, interruttori e sensori compatibili con Matter. Altri tipi di dispositivi verranno aggiunti successivamente, grazie alla collaborazione con i partner.

