Amazon eero Pro 6E ed eero 6+: l'evoluzione della specie

L’evoluzione della specie non si ferma: la gamma eero dei router di connettività Amazon sforna la nuova generazione dei top di gamma, aggiungendo qualità e performance al premiato marchio delle reti mesh casalinghe.

Sono nati i nuovi Amazon eero

I nuovi nati sono due, disponibili altresì in bundle compositi per ottenere una maggiore copertura complessiva:

Amazon eero Pro 6E : 359 euro 3 unità (fino a 560mq) a 839 euro

: 359 euro Amazon eero 6+: 149 euro 3 unità (fino a 420mq) a 329 euro

149 euro

Con l’arrivo del modello eero Pro 6E, la gamma eero sbarca ufficialmente al Wi-Fi 6E con una velocità di rete che arriva fino a 2,4 Gbps con copertura fino a 100 dispositivi in contemporanea e accesso alla banda 6 GHz.

Il modello eero 6+ garantisce invece maggior convenienza, tenendo comunque alta l’asticella delle specifiche: “La nuova offerta dual-band di eero è ideale per i piani internet fino a un gigabit e offre una copertura per oltre 75 dispositivi contemporaneamente. Ogni dispositivo ha 2 porte da 1,0 GbE per la connessione gigabit via cavo e fornisce anche l’accesso a canale radio a 160 MHz per una connessione wireless più veloce rispetto alle precedenti offerte eero con dual-band“. Il bundle con due unità copre fino a 370 mq (contro i 190 mq dell’unità singola), mentre il bundle da tre consente di coprire fino a 560 mq.

Il modello eero 6+, insomma, è quello meglio calibrato per la maggior parte delle offerte fibra, offrendo le massime performance in tutta la casa e potendo sopperire ad eventuali lacune nella distribuzione della rete nei vari ambienti. Laddove le superfici sono ampie o i muri frenano la portata del segnale, ci si può affidare ai bundle con più device: un singolo dispositivo eero 6+ copre fino a 140 metri quadrati; un 2-pack copre fino a 280 metri quadrati; un 3-pack copre fino a 420 metri quadrati.

Con l’arrivo dei nuovi eero Pro 6E ed eero 6+, insieme ai nostri dispositivi già disponibili della serie eero 6, ampliamo il nostro portfolio e rendiamo più accessibili e convenienti per i clienti i sistemi Wi-Fi domestici, facili da usare, veloci e affidabili. eero Pro 6E ed eero6+ rappresentano un grande passo avanti nella fornitura dei nostri sistemi Wi-Fi più performanti e convenienti, per tutti. Eric Saarnio, Vice President, Amazon Devices International

L’installazione è il punto forte di questo tipo di tecnologia: nessuna complessa impostazione, ma un semplice plug&play accompagnato dalle istruzioni impartite dall’app ufficiale.

Sconti sulla generazione precedente

Grazie alla nuova uscita, i modelli precedenti della gamma eero sono ora disponibili a prezzo scontato. Queste le migliori offerte del momento:

Va ricordato come tutta la serie eero 6 garantisca piena retrocompatibilità, dunque è possibile acquistare i nuovi modelli mantenendo la piena funzionalità di quelli precedenti e potendo così ampliare la propria rete poco alla volta scalando sempre alla nuova generazione in modo stratificato: così facendo si avrà una copertura sempre più ampia e capillare, senza sprechi sui terminali antecedenti e senza

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.