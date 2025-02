Amazon: evasione fiscale da 1,2 miliardi in Italia

La Procura di Milano ha indagato Amazon e tre dirigenti per evasione fiscale. L’azienda di Seattle non avrebbe versato 1,2 miliardi di euro di IVA sulle vendite effettuate tra il 2019 e il 2021 da aziende non europee. Considerando sanzioni e interessi, la somma da versare all’Agenzia delle Entrate aumenta fino a 3 miliardi di euro. Un’altra indagine (ancora in corso) riguarda la somministrazione illecita di manodopera.

Algoritmo per non pagare l’IVA

L’indagine della Procura di Milano è relativa alla vendita sul marketplace di Amazon di prodotti importati dall’esterno dell’Europa (la maggioranza di origine cinese) durante il periodo di transizione dal vecchio al nuovo di sistema di riscossione dell’IVA. In base al sistema precedente, i venditori dovevano pagare l’IVA in ogni paese in cui vendevano beni.

In base alle nuove norme, approvate a dicembre 2017 e applicate dal 2021, le piattaforme di e-commerce sono diventate responsabili della riscossione e del pagamento dell’IVA su tutti gli articoli venduti da venditori di terze parti non europei. Nel 2019, quindi prima che il nuovo sistema europeo entrasse pienamente in vigore, l’Italia ha approvato una legge nazionale in base alla quale le aziende sono ritenute responsabili per qualsiasi evasione fiscale da parte di venditori terzi.

Utilizzando un sistema della Sogei, la Guardia di Finanza ha esaminato oltre 7 miliardi di transazioni effettuate tra il 2019 e il 2021, scoprendo mancati versamenti IVA per 1,2 miliardi di euro. Secondo gli investigatori, Amazon ha utilizzato un algoritmo che consente ai venditori extra UE di nascondere la loro identità al fisco e di evitare il versamento dell’IVA.

Amazon ha dichiarato che rispetta tutte le leggi fiscali e che nel 2023 ha pagato oltre 1,4 miliardi di tasse in Italia.