Amazon Festa delle Offerte Prime: attenti ai siti falsi, pericolo truffa!

La Festa delle Offerte Prime è la tipica occasione imperdibile nella quale è meglio affrettarsi per cogliere le migliori promozioni del momento. È possibile, ad esempio, trovare fantastiche offerte su smartband di ultima generazione, o su smartphone, componenti per PC, televisori e molto altro ancora. Tuttavia, basta una minima disattenzione per perdere i soldi spesi a causa di un truffatore. Come segnalato da Kaspersky, infatti, esistono anche decine di siti web che si spacciano per Amazon e rubano i dati della tua carta.

I pericoli della Festa delle Offerte Prime di Amazon

Come fatto notare dagli esperti di cybersicurezza di Kaspersky, in rete – specialmente negli Stati Uniti – si sono attivati molti siti truffa che si fingono Amazon, copiano il design e propongono promozioni incredibili su iPhone 15 e altri dispositivi o prodotti particolarmente costosi e top di gamma. All’apparenza sembra legittimi e utilizzare anche il marchio ufficiale del gigante dell’e-commerce. Peccato, però, che dietro questa maschera si annida una pericolosa frode.

David Emm, Principal Security Researcher di Kaspersky, ha dichiarato: “Durante l’Amazon Prime Day, gli acquirenti dovrebbero rimanere vigili e cauti durante la ricerca di offerte online. I criminali informatici spesso approfittano degli eventi di frenesia dello shopping creando siti Web falsi che imitano rivenditori come quelli di Amazon, contando sul fatto che gli acquirenti siano contro il tempo per fare quell’acquisto cruciale”.

Per proteggersi da queste truffe, pertanto, il consiglio è quello di non cliccare mai su collegamenti a siti Web di terze parti. Inoltre, è sempre buona prassi controllare le differenze nel marchio rispetto a quello dei siti originali. Infine, se uno sconto è troppo bello per essere vero, molto probabilmente è una promozione falsa.

Altro allarme riguarda i rivenditori di terze parti che propongono sconti mozzafiato sul sito ufficiale. Per essi vale la stessa logica: controllare sempre le recensioni, verificare che siano autentiche e non fidarsi di prezzi stracciati.