Festa delle Offerte Prime, a ottobre su Amazon

Trascorso meno di un mese dal Prime Day andato in scena nella prima metà di luglio, Amazon conferma il prossimo appuntamento con le offerte riservate agli abbonati Prime: andrà in scena nel mese di ottobre e nel nostro paese si chiamerà Festa delle Offerte Prime.

Amazon annuncia l’evento Festa delle Offerte Prime

C’è anche l’Italia nell’elenco dei 19 paesi scelti per l’evento. Gli altri sono Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Singapore, Spagna, Svezia e Stati Uniti.

Naturalmente, per partecipare e approfittare degli sconti proposti, sarà necessario disporre di un abbonamento Prime attivo. Come sempre, non mancherà la possibilità di sfruttare il mese di prova gratis per godere di tutti i vantaggi della sottoscrizione senza alcuna spesa.

Non sono ancora stati confermate le date esatte delle Festa delle Offerte Prime, ma non fatichiamo a immaginare che si tratterà di un evento dalla durata di più giorni. Darà così ufficialmente il via alla lunga stagione dello shopping e dei saldi in vista delle festività (il mese successivo toccherà poi al tradizionale Black Friday).

Ricordiamo che la sottoscrizione di un abbonamento Prime non dà solo diritto a promozioni esclusive e spedizioni gratuite su gran parte dei prodotti messi in vendita sull’e-commerce. Tra gli altri vantaggi vale la pena ricordare l’accesso a tutto il catalogo di contenuti in streaming su Prime Video.

