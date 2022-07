Amazon Fire TV Stick: le 5 migliori app da installare

L’Amazon Fire TV Stick è una delle innovazioni degli ultimi anni, che ha svolto un importante ruolo nella diffusione dei servizi streaming anche verso televisioni non smart. Si tratta di un dongle, ossia un adattatore con sistema operativo Android che consente di installare e accedere a decine di applicazioni e giochi direttamente dalla tv. Naturalmente, appena acquistato il dispositivo sarà vuoto, proprio come un telefonino: ecco quindi le cinque migliori applicazioni da installare sul tuo nuovo Amazon Fire TV Stick.

1. Netflix e Amazon Prime Video

Non possono mancare due tra i servizi streaming più diffusi. Entrambe le applicazioni funzionano proprio come da PC o dispositivo mobile: effettuando l’accesso con il tuo account potrai visualizzare le intere librerie, cercare film o serie tv e riprendere la visione da dove hai lasciato l’ultima volta.

2. NordVPN

Dal momento che attraverso Amazon Fire TV Stick è possibile connettersi a una rete Internet, dovresti prendere in considerazione l’idea di proteggere il tuo dispositivo attraverso una VPN. Anche dongle e stick di questo tipo, purtroppo, non sono esenti da possibili intrusioni e attività di malintenzionati. Tramite una VPN puoi nascondere il tuo indirizzo IP e navigare in sicurezza, oltre a poter aggirare i limiti geografici imposti da alcuni servizi streaming.

Noi ti consigliamo NordVPN e la sua apposita applicazione dedicata anche per Amazon Fire TV Stick, che offre sia sicurezza (con crittografia d’avanguardia) che velocità di download tra le migliori di mercato. Non avrai alcun limite di larghezza di banda nel connetterti a uno tra gli oltre 5500 server veloci in 59 Paesi di tutto il mondo. E con un solo account, proteggi fino a sei dispositivi contemporaneamente, come il PC oppure il telefonino.

Grazie alla promozione in corso, puoi goderti la sicurezza di una VPN leader nel settore al 62% di sconto. L’offerta si riferisce al piano “Plus” due anni e con soli 3,49 euro al mese otterrai, oltre alla VPN, anche i seguenti servizi: protezione anti-malware, tracker e ad-blocker, gestore di password multipiattaforma e data breach scanner.

3. AirScreen

Questa pratica applicazione permette di eseguire il mirroring tra la televisione e lo schermo del tuo smartphone, tablet o computer. Serve, quindi, per “proiettare” tutto quello che fai sul tuo dispositivo direttamente sulla tv.

4. VLC Media Player

Si tratta di uno tra i migliori player multimediali gratuiti, in grado di supportare tantissimi formati (anche quelli meno comuni) senza l’utilizzo di codec aggiuntivi. Supporta anche sottotitoli e diverse impostazioni di riproduzione avanzate.

5. FireFox

Se hai bisogno di un browser veloce, semplice e funzionale per il tuo Amazon Fire TV Stick, devi assolutamente installare FireFox. Tra le sue funzionalità c’è anche la possibilità di aggiungere plug-in, come “Bookmarker 1” che consente di salvare le proprie pagine Internet preferite direttamente nel browser e aprirle successivamente con un solo clic.

