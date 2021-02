Amazon Fresh conquista anche Roma

Prima Milano, ora Roma: Amazon porta il servizio Amazon Fresh nella Capitale, consentendo ai romani di ricevere a domicilio la propria spesa sulla base dei costi e dei regolamenti previsti per le consegne. Non sarà coperta l’intera città di Roma, dunque per capire se ci si possa avvalere del nuovo Amazon Fresh occorre effettuare una verifica puntuale a questo indirizzo inserendo il proprio CAP: verifica qui.

Amazon Fresh a Roma

Valgono le stesse regole già proprie del servizio milanese: consegna in fasce di 2 ore senza costi aggiuntivi per ordini superiori ai 50 euro, con la possibilità di acquistare prodotti alimentari, per la cura della casa, per l’elettronica di consumo e altro ancora. Per potersene avvalere è sufficiente essere iscritti ad Amazon Prime (36 euro annui, iscriviti qui per avere un mese gratuito).

Oggi siamo felici di offrire anche ai clienti romani Amazon Fresh, la nuova e migliorata esperienza di acquisto della spesa con la comodità della consegna in finestre di due ore, annunciata a Milano un mese fa. I clienti Amazon Prime della Capitale potranno ricevere la propria spesa in giornata con tutto quello di cui hanno bisogno, tra cui prodotti locali, carne, pesce, prodotti biologici e di gastronomia, fino agli articoli per cura della propria casa e molto altro Camille Bur, responsabile di Amazon Fresh per Italia, Spagna e Francia

Amazon Fresh è l’evoluzione di un servizio che Amazon aveva avviato prima della pandemia e che con il 2020 si è dimostrato ormai separato: oggi il gruppo alza l’asticella sfidando anche il mercato di Roma e coprendo così le due maggiori città italiane, il che lascia supporre che a breve sarà possibile sfidare le vie di Torino seguendo il medesimo percorso già solcato anzitempo da Amazon con la precedente iniziativa.