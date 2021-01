Amazon Fresh esordisce oggi a Milano e le caratteristiche del servizio sono tali per cui l’interesse non potrà che essere immediatamente alto. La promessa è infatti quella di portare la spesa a casa, con una selezione tra oltre 10 mila prodotti, ricevendo il tutto a domicilio, in giornata, in una finestra di 2 ore a propria scelta. Vuoi fare subito la tua spesa? La pagina è questa.

Amazon Fresh

Nessun costo aggiuntivo qualora la spesa complessiva vada oltre i 50 euro, il che significa che basta organizzare al meglio la propria spesa settimanale per non dover incorrere in alcun costo aggiuntivo e, anzi, risparmiarsi l’uscita ed i costi – e rischi – annessi.

L’area coperta comprende non solo la città di Milano, ma anche alcuni comuni dell’hinterland quali Cologno Monzese, Rho e Opera. Se poi si vuole una finestra oraria minore (per acquisti d’urgenza), allora il costo è soltanto leggermente superiore:

I clienti Amazon Prime possono trovare i propri marchi preferiti e ricevere la consegna della spesa in finestre di due ore a scelta, nella stessa giornata, dalle 8 a mezzanotte, sette giorni su sette. Con Amazon Fresh i clienti possono inoltre scegliere la comodità della consegna in una finestra programmata di un’ora al costo di 4,99€ per ordini superiori ai 50€.

Carne, pesce, pasta, uova, bevande, surgelati, prodotti in scatola: l’offerta è variegata e calibrata su quelle che possono essere le tradizionali esigenze casalinghe.

Partire dall’area metropolitana di Milano significa chiaramente poter contare su spostamenti ottimizzati e su un’area densamente popolata, sulla quale poter dar vita ad un servizio più efficiente in vista di ulteriori ampliamenti futuri (fin da oggi Amazon promette l’estensione del servizio ad altre città entro la fine dell’anno). La formula stessadi Amazon Fresh è chiaramente pensata proprio per la spesa settimanale, per chi non ha fretta assoluta e vuol soltanto farsi trovare a casa per ritirare la merce richiesta. Un occhiolino strizzato alla nuova era dello smart working? Sicuramente un modo per accarezzare un nuovo modo di vivere post-pandemia, anche e soprattutto a Milano.

U2 Supermercato

In California il marchio “Amazon Fresh” nasce in stretta correlazione al concetto di supermercato in qualità di luogo fisico di approvvigionamento e distribuzione, ma con pieno automatismo nei carrelli e sugli scaffali. In Italia il concetto nasce sotto altra forma, ma pur sempre in stretta correlazione con una catena “fisica” di supermercati.

Sappiamo quanto i clienti Amazon Prime di Milano amino la comodità di ricevere la propria spesa in giornata, e siamo entusiasti di poter offrire loro un’esperienza di acquisto ancora migliore con Amazon Fresh. Da oggi, con la possibilità di fare la spesa nel negozio Fresh, si arricchisce e completa il nostro servizio di consegna della spesa in giornata su Amazon.it che include anche l’offerta proposta da U2 Supermercato, il nostro partner di vendita in città. Camille Bur, responsabile di Amazon Fresh per Italia, Spagna e Francia

La partnership con U2 Supermercato è alla base dell’offerta Amazon, che proprio con questo gruppo ha dunque dato vita ad un servizio integrato e parallelo (disponibile qui).