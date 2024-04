Amazon Fresh in Italia anche senza Prime

A partire da oggi è possibile accedere ad Amazon Fresh senza avere l’abbonamento Prime. Tutti i clienti di Milano, Roma, Bologna e Torino che risiedono nelle aree coperte dal servizio possono fare la spesa su Amazon Fresh e/o Pam PANORAMA e ricevere i prodotti in giornata.

Consegna più veloce con Prime

Amazon Fresh è il servizio che permette di acquistare prodotti di ogni tipo, inclusi quelli freschi, come verdura, carne, pesce, formaggi e frutta. In precedenza era disponibile solo agli abbonati Prime. L’azienda di Seattle ha ora esteso il servizio a tutti i clienti che risiedono nelle quattro città indicate. Gli abbonati Prime hanno però due vantaggi: consegne più veloci e costi inferiori.

L’ordine minimo (per abbonati Prime e non) è 30 euro. I clienti non abbonati possono scegliere una finestra di consegna di 2 ore (tra le 8 e le 24). Il costo è zero per ordini superiori a 80 euro, 1,99 euro per ordini superiori a 50 euro e 5,49 euro per ordini di importo inferiore.

I clienti Prime non pagano nulla per ordini superiori a 50 euro e 3,49 euro per ordini di importo inferiore con la consegna in finestre di 2 ore. Gli abbonati Prime possono anche scegliere la consegna in finestre di un’ora. In questo caso, il costo è 4,99 euro per ordini superiori a 50 euro e 7,99 euro per ordini di importo inferiore.

Tutti i clienti che non hanno mai fatto la spesa su Amazon Fresh possono utilizzare uno sconto totale di 30 euro sui primi tre ordini (10 euro per ogni ordine) con spesa minima di 50 euro (il codice è FRESH30). La promozione è valida fino al 31 maggio.