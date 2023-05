Amazon: funzione Gesti per interagire con Alexa su Echo Show

Nel corso delle ultime ore, Amazon ha annunciato una gran bella novità per gli utenti italiani che utilizzano gli smart speaker con il suo assistente virtuale: la possibilità di sfruttare la nuova funzionalità “Gesti” su Echo Show 8 (2ª generazione) ed Echo Show 10 (3ª generazione).

Amazon: Gesti in Italia su Echo Show 8 e 10

La funzione consente di interagire con Alexa senza bisogno di usare comandi vocali e senza dover toccare lo schermo del dispositivo.

È infatti pensata per semplificare l’uso dell’assistente virtuale del colosso del commercio elettronico in situazioni in cui può essere scomodo parlare o toccare lo schermo, ad esempio quando si sta cucinando e si hanno le mani sporche oppure quando si sta ascoltando la musica e si vuole evitare di interrompere la riproduzione.

Ovviamente la funzionalità risulta essere utile anche e soprattutto a coloro che hanno disabilità del linguaggio o una mobilità limitata, in quanto in questo modo possono interagire con Alexa in maniera più semplice e naturale.

Per usufruire di Gesti è prima necessario attivare l’apposita opzione nelle impostazioni del dispositivo, selezionando la voce Impostazioni da esso, poi quella Opzioni del dispositivo e successivamente quella Gesti.

Ad attivazione avvenuta, per sfruttare la funzione è sufficiente alzare la mano davanti alla fotocamera di Echo Show e in questo modo vengono interrotti timer e sveglie.

Ovviamente questa è solo una delle tante nuove funzionalità che Amazon intende aggiungere sui suoi dispositivi Alexa per fare in modo che possano diventare sempre più facilmente fruibili da parte di chiunque.

