Amazon Inspire: social shopping come su TikTok

Dopo aver semplificato la Shopping List di Alexa, Amazon ha annunciato una novità che dovrebbe spingere gli utenti ad effettuare acquisti online. La funzionalità Inspire, disponibile al momento solo negli Stati Uniti, sfrutta il noto meccanismo di TikTok per visualizzare un feed continuo di foto e video con prodotti di varie categorie.

Amazon Inspire per il social shopping

Amazon Inspire è ancora in “versione preliminare”, ma sarà accessibile a tutti gli utenti nei prossimi mesi (non è noto se e quando arriverà in Italia). La funzionalità è facilmente accessibile toccando l’icona della lampadina nella barra di navigazione dell’app Amazon Shopping. Al primo utilizzo, l’utente deve scegliere una serie di interessi (viaggi, animali, giochi e tanti altri) che corrispondono più o meno alle categorie di prodotti presenti sul sito di e-commerce.

L’app utilizzerà queste informazioni per visualizzare il feed di foto e video, in cui sono pubblicizzati i prodotti. L’azienda di Seattle ha già assunto diversi influencer per offrire contenuti di qualità. La funzionalità potrebbe essere utile ai più giovani che utilizzano TikTok per lo stesso scopo oppure a tutti coloro che cercano una recensione su YouTube prima dell’acquisto.

Gli utenti possono esprimere il loro gradimento per un video tramite cuori. Il vantaggio di Amazon Inspire è l’integrazione con la piattaforma di e-commerce. È infatti possibile toccare la miniatura del prodotto mostrata sullo schermo per aprire la pagina corrispondente, leggere tutte le informazioni ed effettuare l’acquisto.

