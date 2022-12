Amazon Echo Show 15: streaming con Fire TV

Amazon ha annunciato la disponibilità di un aggiornamento software che aggiunge il supporto per Fire TV al suo Echo Show 15. Lo smart display può essere quindi utilizzato per la riproduzione in streaming di film e serie TV, eventualmente sfruttando il telecomando vocale con Alexa. Potrebbe essere un’ottima alternativa alla smart TV o al decoder DVB-T2, in quanto si evita anche il pagamento del canone Rai.

Fire TV su Echo Show 15

Echo Show 15 è stato progettato per gestire le attività quotidiane attraverso calendari condivisi, cose da fare e liste della spesa. Lo smart display da 15,6 pollici permette anche di conoscere le ultime notizie e le previsioni del tempo, controllare i dispositivi della smart home, tracciare le spedizione e ascoltare i brani musicali preferiti. Tutte le operazioni possono essere effettuate con l’aiuto di Alexa. Una specifica funzionalità consente la visualizzazione delle foto per trasformare lo schermo in una cornice digitale.

Dato che Echo Show 15 può essere fissato alla parete, Amazon ha giustamente aggiunto il supporto per Fire TV. Dopo aver installato l’aggiornamento gratuito, gli utenti possono accedere alla nota interfaccia che consente di scegliere il servizio di streaming (Prime Video, Netflix, Disney+, Apple TV+, NOW, Infinity+ e altri) per vedere film e serie TV (serve ovviamente l’abbonamento).

È possibile utilizzare il comando vocale “Alexa, avvia Fire TV” oppure simili comandi per avviare direttamente il servizio, il film o la serie TV. In alternativa è possibile usare il telecomando che Amazon vende insieme allo smart display, il telecomando virtuale su schermo o l’app Fire TV. L’aggiornamento introduce anche la tecnologia di elaborazione per l’audio spaziale, come quella di Echo Studio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.