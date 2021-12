Amazon investe in 18 progetti di energia rinnovabile

Amazon ha annunciato investimenti in altri 18 progetti di energia rinnovabile in Europa e Stati Uniti per un totale di 2 GW. Considerando i progetti già avviati nel corso dell'anno, la capacità raggiunge i 5,6 GW, il 40% in più rispetto al 2020. L'obiettivo dell'azienda di Seattle è ottenere tutta l'energia necessaria per le sue attività da fonti rinnovabili entro il 2025.

Amazon investe anche in Italia

Finora Amazon ha investito in 274 progetti (105 eolici e solari su larga scala e 169 tetti solari in edifici e negozi in vari paesi), diventando così il più grande acquirente di energia rinnovabile nel mondo. I nuovi progetti porteranno la produzione di elettricità ad oltre 12 GW e 33.700 GWh, equivalenti al fabbisogno annuale di oltre 3 milioni di abitazioni negli Stati Uniti.

L'elettricità generata dagli impianti eolici e solari verrà utilizzata per gli uffici di Amazon, i centri logistici e i data center AWS. I nuovi progetti contribuiranno inoltre a raggiungere un altro traguardo, ovvero produrre energia pulita in quantità equivalente all'elettricità consumata da tutti i dispositivi Echo venduti nel mondo.

Good progress being made on our #ClimatePledge…on track to power Amazon operations with 100% renewable energy by 2025 – five years ahead of target. https://t.co/cxC3ELAN3H — Andy Jassy (@ajassy) December 1, 2021

Quando tutti i 274 progetti saranno pienamente operativi, Amazon potrà ridurre le emissioni di CO2 di oltre 13,7 milioni di tonnellate, corrispondenti all'eliminazione di oltre 3 milioni di automobili all'anno dalle strade degli Stati Uniti.

Uno dei progetti prevede l'installazione di un impianto solare da 40 MW in Italia che si aggiunge ai 60 MW già disponibili. In Europa ci saranno progetti anche in Spagna, Irlanda del Nord e Finlandia. In totale sono 34 per complessivi 3,5 GW. Altri otto progetti sono previsti negli Stati Uniti. L'obiettivo del “100% rinnovabile” entro il 2025 verrà raggiunto anche con l'acquisto di 100.000 veicoli elettrici per le consegne.