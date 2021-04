Amazon: nuovi investimenti in energia rinnovabile

Amazon ha annunciato investimenti in nove progetti di energia rinnovabile in Canada, Spagna, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti. Attualmente l’azienda di Seattle è il maggiore acquirente in Europa con oltre 2,5 GW complessivi. L’obiettivo è diventare “net-zero carbon” entro il 2040, quindi 10 anni prima rispetto all’accordo di Parigi.

Amazon investe nel solare e nell’eolico

Amazon ha investito finora in 206 progetti, 71 dei quali sono impianti fotovoltaici e solari, mentre gli altri 135 sono tetti solari installati in strutture e store in tutto il mondo. Complessivamente vengono generati 8,5 GW di elettricità. Solo in Europa sono oltre 2,5 GW, abbastanza per alimentare oltre due milioni di abitazioni in un anno.

L’energia rinnovabile viene utilizzata per fornire elettricità agli uffici, ai centri logistici, agli store Whole Foods Market e ai data center Amazon Web Services (AWS). L’obiettivo è usare il 100% di energia rinnovabile entro il 2025 e rispettare la promessa del Climate Pledge, ovvero diventare un’azienda “net-zero carbon” entro il 2040.

Tra i nove progetti ci sono: l’impianto fotovoltaico da 100 MW in California abbinato allo stoccaggio dell’energia da 70 MW; l’impianto fotovoltaico da 80 MW di Alberta (Canada); l’impianto eolico da 350 MW in Scozia; l’impianto eolico da 118 MW in Oklahoma; l’impianto solare da 170 MW in Spagna; l’impianto eolico da 258 MW in Svezia.

Tutti i progetti di energia rinnovabile possono essere cercati sulla mappa pubblicata da Amazon. In Italia ci sono sette impianti fotovoltaici in Sicilia, Lazio, Lombardia e Piemonte.