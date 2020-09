L'etichetta Climate Pledge Friendly di Amazon

D’ora in avanti facendo acquisti su Amazon sarà più semplice scegliere articoli realizzati con modalità che tengono in considerazione la tutela dell’ambiente, grazie alla nuova etichetta Climate Pledge Friendly che lo store e-commerce attribuirà a quelli più sostenibili.

Interessati fin da subito circa 25.000 prodotti appartenenti a brand diversi che hanno ottenuto 19 certificazioni legate al processo di confezionamento, al materiale impiegato o allo smaltimento post-utilizzo. Sulla novità è intervenuto direttamente il CEO e fondatore Jeff Bezos, queste le sue parole.

Climate Pledge Friendly è un modo semplice offerto ai clienti per scoprire prodotti più sostenibili che aiutano a preservare il mondo naturale. Con 18 programmi di certificazione esterni e il nostro Compact by Design stiamo incentivando i rivenditori partner a creare articoli più sostenibili che aiutano a proteggere il pianeta per le future generazioni.