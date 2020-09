I nuovi HP Pavilion: potenza e sostenibilità

I nuovi laptop della linea HP Pavilion offrono un comparto hardware di tutto rispetto con processori Intel Core di undicesima generazione e chip grafico Intel Xe. Il più grande dei tre presentati si basa invece sulle CPU della serie AMD Ryzen 4000. Oltre a questo, puntano sulla sostenibilità: per la realizzazione di alcune parti è stato materiale plastico recuperato dagli oceani.

I nuovi laptop HP Pavilion 13, 14 e 15

A livello di qualità costruttiva possono contare su un telaio in metallo. Per quanto riguarda invece il design, il modello da 15 pollici ha uno screen-to-body ratio pari all’86% grazie a bordi sottili intorno al pannello. In fase di annuncio il produttore sottolinea inoltre i passi in avanti compiuti in merito al sistema di raffreddamento con un miglioramento nella gestione del flusso d’aria quantificato nel 27% e una riduzione del rumore al 16%.

L’autonomia dichiarata arriva a circa 8,5 ore con una carica 0-50% in soli 45 minuti. Sempre in tema di specifiche tecniche, per Pavilion 14 e Pavilion 15 è possibile scegliere la scheda video dedicata NVIDIA GeForce MX450. A questo si aggiungono WiFi 6, supporto alle memoria Optane, unità SSD fino a 1 TB per lo storage, porte USB-C e slot per microSD (solo sui due laptop più grandi).

Infine, per quanto riguarda la disponibilità, i tre modelli annunciati saranno disponibili sul mercato statunitense a partire dal mese di ottobre con prezzi fissati in 679,99 dollari per la configurazione base di Pavilion 13, 579,99 dollari per quella di Pavilion 14 e 599,99 dollari per il Pavilion 15 con processore AMD.