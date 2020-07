I migliori notebook del 2020, caratteristiche e prezzi

Quando ci si avvicina al mondo dei portatili, ci si accorge subito della vasta gamma dei prodotti offerti dal mercato. Districarsi tra le sigle, i diversi acronimi e le differenti caratteristiche hardware/software dei vari modelli diventa difficile, soprattutto se non si è esperti. Con questa guida non si vogliono solo recensire quelli che, secondo noi di Punto Informatico, sono i migliori notebook del 2020, si vuole anche fornire un quadro di partenza generale che serva ad orientare chiunque abbia intenzione di acquistare un portatile oggi come oggi.

Prima delle recensioni dei singoli prodotti si troveranno descrizioni su quelle che sono le componenti principali dei portatili e di quelle caratteristiche che vanno tenute in considerazione nella valutazione di un qualsiasi dispositivo.

Solo in un secondo momento si fornirà una lista dei migliori notebook presenti sul mercato, suddivisi per fascia di prezzo e con tanto di brevi recensioni che ne elencano le peculiarità.

Vanno però fatte alcune precisazioni iniziali.

Come scegliere un notebook

Bisogna considerare inizialmente il motivo che ci spinge ad acquistare un portatile, l’utilizzo che vogliamo farne e la somma di denaro che vogliamo investire. Eh sì, perché in base alla fascia di prezzo d’appartenenza cambiano non poco le caratteristiche dei notebook.

Se si è alla ricerca di dispositivi dalle funzioni basilari, non ha senso andare a spendere grosse cifre.

Al contrario, se si deve utilizzare il portatile per studio o per lavoro si deve pensare a modelli più costosi, che garantiscano stabilità e prestazioni di un certo livello.

Come detto in precedenza però, vanno fatte alcune considerazioni su quelle che sono le componenti fondamentali di ogni notebook e che, a seconda della loro tipologia, differenziano i vari modelli tra loro.

Prenderemo in considerazione:

Hardware: CPU, RAM, HD, display;

Autonomia;

Peso e dimensioni;

Design.

Hardware: cpu, ram, hd, display

Quando si deve valutare un notebook si devono inizialmente prendere in esame le sue caratteristiche hardware. In particolare il processore di cui è dotata la macchina, la sua memoria volatile, il suo hard disk e la tipologia di display che si ha a disposizione.

Processore (CPU) – È la componente hardware che esegue i calcoli ed elabora i dati. La sua velocità è espressa in GHz e, più il valore sarà alto, migliori saranno le prestazioni del notebook. I due più famosi produttori di processori sono la Intel e l’AMD. Entrambe le aziende hanno suddiviso i loro prodotti in famiglie e offrono soluzioni adeguate a ogni tipologia di portatile.

– È la componente hardware che esegue i calcoli ed elabora i dati. La sua velocità è espressa in GHz e, più il valore sarà alto, migliori saranno le prestazioni del notebook. I due più famosi produttori di processori sono la Intel e l’AMD. Entrambe le aziende hanno suddiviso i loro prodotti in famiglie e offrono soluzioni adeguate a ogni tipologia di portatile. RAM – Si tratta della memoria volatile del portatile e la sua capacità si misura in GB. È consigliabile prediligere i portatili da RAM di 4GB o superiori se non si vogliono riscontrare problemi d’utilizzo nelle attività digitali quotidiane. Molti notebook sono muniti anche di slot liberi che consentono l’installazione di banchi di RAM aggiuntivi.

– Si tratta della memoria volatile del portatile e la sua capacità si misura in GB. È consigliabile prediligere i portatili da RAM di 4GB o superiori se non si vogliono riscontrare problemi d’utilizzo nelle attività digitali quotidiane. Molti notebook sono muniti anche di slot liberi che consentono l’installazione di banchi di RAM aggiuntivi. Hard disk – È sempre consigliabile valutare la sua qualità chiedendo informazioni sulla tipologia, la potenza e la velocità di rotazione del disco fisso del notebook che ci interessa. In commercio ci sono portatili su cui sono montati hard disk meccanici, altri dotati di drive SSD ed ibridi equipaggiati di entrambe le unità.

– È sempre consigliabile valutare la sua qualità chiedendo informazioni sulla tipologia, la potenza e la velocità di rotazione del disco fisso del notebook che ci interessa. In commercio ci sono portatili su cui sono montati hard disk meccanici, altri dotati di drive SSD ed ibridi equipaggiati di entrambe le unità. Display – Da valutare sono anche la grandezza in pollici del display, che determina anche la grandezza stessa del notebook e la risoluzione dello schermo. Se si usano spesso programmi per il video/foto editing, per esempio, si consiglia di tenere in considerazione display con una risoluzione di 1920×1080 pixel.

Autonomia

Per molte persone l’autonomia di un portatile è un fattore determinante nella scelta d’acquisto finale, questo perché spesso utilizzano il notebook lontani da casa. Se è anche il tuo caso tieni in considerazione alcuni fattori.

Più è alto il livello delle prestazioni di un computer portatile, minore sarà la sua resa in termini di durata della batteria. Il dispendio energetico è infatti direttamente proporzionale alla potenza ed alla qualità delle componenti di un notebook. Anche la grandezza del display influisce sulla quantità di energia che viene consumata. Un display di 17 pollici di un notebook da gioco consumerà di certo più energia rispetto al display di 13 pollici di un 2 in 1. I programmi che si utilizzano fanno la differenza. Se si fa un uso basilare del portatile (navigando sul web, utilizzando Office,..) non si stresserà particolarmente la macchina. Utilizzando invece programmi per il gaming o per il foto/video editing si provocherà un notevole consumo di energia e quindi la batteria durerà di meno.

Peso e dimensioni

Tra le domande da porsi prima di acquistare un nuovo notebook, ci sono sicuramente quelle relative al peso e alle dimensioni che il dispositivo dovrà avere.

Se si vuole utilizzare il portatile come vero sostituto del PC e rimanere comodamente a casa si potrebbe optare per dispositivi dalle grandi dimensioni e più pesanti della media.

Viaggiando molto e restando lontani proprio domicilio, invece, si ha la necessità di poter riporre in qualsiasi momento la macchina in borsa o nello zaino. In questo caso sarà meglio scegliere notebook di piccole dimensioni più portabili e di certo meno ingombranti.

Design

È bene scegliere il portatile da acquistare anche in base al suo aspetto estetico, al suo design. La scelta potrebbe variare molto in base a quelle che sono le tue effettive esigenze.

Se frequenti per lavoro luoghi come studi professionali o uffici, ti converrà scegliere dei portatili eleganti ma semplici. Che direbbe il tuo capo se ti presentassi da lui con un notebook dai colori sgargianti?

Sono i giocatori professionisti che spesso puntano su modelli più estrosi e che non badano molto alla sobrietà dei loro portatili.

Migliori notebook economici

I primi portatili a essere presi in considerazione in questo elenco sono i migliori notebook economici del 2020. Sono ideali per chi non ha grosse pretese, per chi non è alla ricerca di macchine tecnologicamente all’avanguardia e per chi vuole farne un uso strettamente basilare.

Con soli 261,00 € potresti portarti a casa un LENOVO Essential V145. Si tratta di un portatile dal design semplice e minimale con cui potrai svolgere le attività digitali più comuni in piena comodità.

È stato pensato anche per le piccole aziende che vogliono migliorare la produttività dei propri dipendenti grazie a dispositivi tecnologicamente avanzati ma convenienti nel prezzo. Le caratteristiche tecniche del LENOVO Essential V145 sono tali da renderlo perfetto per scopi come questo.

Questo dispositivo ha un processore AMD A4 che può raggiungere una velocità massima di 2,30 GHz e con una RAM di 4 GB offre prestazioni soddisfacenti, soprattutto se si considera la fascia di prezzo a cui appartiene.

Esteticamente essenziale è stato costruito pensando in primo luogo alla semplicità di utilizzo e alla portabilità.

Altro portatile low-cost degno di nota è il CHUWI HeroBook Pro. Ha come processore un Intel Gemini Lake N4000 che può arrivare fino a 2,6 GHz di velocità, garantendo un funzionamento stabile e regolare anche durante l’utilizzo di più programmi contemporaneamente. La sua RAM è di 8 GB.

Lo schermo di 14,1 pollici è antiriflesso e consente una visualizzazione ampia e molto chiara dei contenuti multimediali. È anche retroilluminato ed è stato creato apposta per prevenire l’affaticamento visivo.

È dotato di una fotocamera da 0,3 MP che permette di catturare immagini ed effettuare videochiamate in piena comodità.

Ideale per lo studio, per l’utilizzo dell’intero pacchetto Office, per lavoro e per altre attività occasionali come il gioco e il fotoritocco, ha una durata massima di ben 9 ore grazie alla sua batteria ai polimeri di litio e alla CPU Intel a bassissima potenza.

Questo è sicuramente il vero punto di forza del CHUWI HeroBook Pro.

L’ Hp 255 G7 è un altro PC portatile a basso costo che può risultare utilissimo sia per lavoro che per l’uso quotidiano di Internet. Permette infatti una fruizione ottimale dei contenuti multimediali grazie alle sue caratteristiche tecniche ed è ideale per piccoli uffici, per lavori occasionali con Photoshop, ma non per utilizzare programmi di grafica 3D.

Il processore AMD A4 raggiunge i 2,30GHz di velocità e in simultanea con una RAM di 4GB garantisce buone performance, soprattutto se si considera la fascia di prezzo a cui appartiene il portatile. Stabilità e una discreta velocità di funzionamento sono garantite.

Nonostante il materiale di costruzione prevalente sia la plastica, il portatile risulta resistente e di comodo utilizzo.

Il display slim è di 15,6 pollici con risoluzione in HD è retroilluminato e antiriflesso. L’Hp 255 G7 è dotato anche di microfono e webcam indispensabili per utilizzare software per videochiamate come Skype.

Ci sono inoltre degli speaker che garantiscono una qualità audio d’alto livello.

Altro prodotto Lenovo, ma stavolta un po’ più costoso. Le caratteristiche tecniche del Lenovo Silver lo rendono utilissimo sia per i lavori d’ufficio che per la navigazione quotidiana sul web.

Il suo design è minimale, senza fronzoli estetici inutili. È dotato del minimo indispensabile, come per esempio webcam e microfono, utilissimi per fare videochiamate.

Dotato di una RAM di 8 GB e di un processore AMD A4 che può raggiungere i 2,60 GHz, è abbastanza performante e sobrio nell’aspetto estetico. Si tratta di un buon portatile anche perché stabile nel funzionamento.

Lo schermo di 15,60 pollici è antiriflesso e garantisce una visualizzazione chiara e nitida delle immagini. Potrai vedere film in streaming o fare cose simili senza che la vista ne risenta eccessivamente.

Si tratta di un notebook dall’aspetto elegante, piacevole al tatto e pensato per studenti e famiglie che cercano un prodotto dalle buone performance a un prezzo vantaggioso. Viste le sue dimensioni è davvero facile da portare in giro.

È caratterizzato da un design essenziale, privo di ingombri estetici, che esalta la semplicità del dispositivo. Sono la portabilità e la facilità d’utilizzo ad avere la precedenza.

Leggere, redigere documenti, vedere film in streaming, controllare la posta, ecc… Come si è già detto, l’Acer Aspire 3 è un portatile ideale per lo studio e per le attività digitali quotidiane.

Il processore Intel Core i3 può raggiungere i 2,1GHz di velocità ed insieme alla RAM garantisce ottime prestazioni e stabilità nel funzionamento.

Il display da 15.6 pollici full HD consente un’ampia visualizzazione delle immagini; foto e video si vedono con chiarezza ed in modo nitido. La tecnologia con cui è stato costruito lo schermo permette una riduzione sostanziale dell’affaticamento visivo di chi utilizza l’apparecchio.

Migliori notebook fascia media

Costruiti su misura per chi vuole qualcosa in più, i notebook di fascia media rappresentano spesso la giusta soluzione per chi ha bisogno di utilizzare il proprio portatile anche per lavoro e può permettersi un certo livello di spesa. Vediamo quali sono i migliori notebook di fascia media.

Come tutti i MateBook della HUAWEI questo portatile si contraddistingue per il buon rapporto qualità/prezzo e per una solidità costruttiva che spesso supera l’offerta dei brand concorrenti.

È realizzato interamente in alluminio e esteticamente si presenta con un design minimale. È dotato di una scocca unibody di qualità ed è pensato per chi fa attenzione alla praticità e alla comodità più che alla bellezza estetica.

Il display di 15,6 pollici è tecnologicamente costruito per offrire una visualizzazione ottimale delle immagini anche all’aperto.

È munito di un processore AMD Ryzen 5 3500U che insieme ad una RAM di 8 GB garantisce un funzionamento stabile e senza intoppi durante le attività digitali più comuni.

Il portatile è stato progettato su misura per chi lavora in mobilità e deve far uso giornaliero di Microsoft Office e di Internet

L’Acer Swift 3 è un portatile leggero e compatto che risalta alla vista per la sua solidità. È esteticamente elegante ed ha una struttura in alluminio.

Il display di 14 pollici è molto rigido. Flette pochissimo, solo se sollecitato con forza, e presenta un’area di visualizzazione abbastanza estesa. La tecnologia con cui è stato costruito permette di lavorare tranquillamente nelle più svariate situazioni anche nei casi in cui l’eccessiva luminosità potrebbe infastidire.

Ha un processore AMD Ryzen 5 3500U e una RAM da 8 GB che favoriscono prestazioni complessive di buon livello. Potrai navigare sul web, rispondere alla posta, vedere film in streaming e soprattutto lavorare in piena tranquillità, senza alcun tipo di rallentamento.

Il portatile regge bene anche il video/foto editing poco spinto.

Se sei alla ricerca di un portatile di fascia media dalle ottime prestazioni l’HP – PC Pavilion 15-cw1085nl potrebbe fare al caso tuo.

Dall’aspetto estetico semplice e funzionale è il dispositivo perfetto per usare Internet in piena tranquillità, studiare, lavorare e in alcuni casi giocare.

Molto sottile, pesa appena 1, 85 Kg ed è costruito quasi interamente in alluminio. Sul portatile è installato Windows 10 Home come sistema operativo, che permette un’esperienza di utilizzo ottimale del dispositivo.

Con un processore AMD Ryzen 5 3500U di ultima generazione, che può arrivare a una velocità di 2,1 GHz, ha una RAM di 8GB. Stabilità e qualità complessiva delle prestazioni sono garantite.

Lo schermo di 15,6 pollici è stato costruito con una tecnologia tale da permettere una visualizzazione dei contenuti multimediali nitida e chiara. La riproduzione dei colori è quasi sempre molto vicina a quelli originali.

Come molti altri prodotti simili della stessa marca, l’HP – PC 15s-fq1034nl è stato progettato per offrire il massimo rendimento in termini di produttività ad un prezzo sicuramente conveniente.

Sottile e leggero è trasportabile ovunque. Potrai portarlo con te se viaggi spesso e hai bisogno di un dispositivo che ti tenga sempre connesso alla rete.

Pesa 1,69 Kg ed è semplice nel design; ha uno schermo antiriflesso 15.6” FHD che ti consentirà di goderti i tuoi contenuti multimediali preferiti anche all’aperto, sotto la luce diretta del sole.

È dotato di un processore Intel Core i7-1065G7 che può raggiungere i 1.3 GHz di velocità e di una RAM di 8GB. Un portatile veloce e performante in tutte le situazioni d’utilizzo.

Potrai infatti decidere se utilizzarlo per l’intrattenimento personale o per lavoro.

Il modello HP-PC ProBook 450 G6 è un notebook veloce, leggero e dall’aspetto semplice ed elegante.

Ottimo prodotto, soprattutto se messo a confronto con portatili simili di altre marche presenti sul mercato.

Il suo display di 15.6 pollici è antiriflesso e retroilluminato. Permette una visualizzazione ottimale dei contenuti multimediali, anche se esposto alla luce del sole.

Offre abbastanza spazio di archiviazione e, vista la qualità della batteria, può benissimo restare acceso per tutta la giornata lavorativa senza alcun problema.

La potenza e la stabilità di questo portatile è garantita da un processore Intel Core i5-8265U e da una RAM di 8 GB. Le sue prestazioni sono di buon livello in tutte le situazioni d’utilizzo.

Migliori notebook fascia alta

Pensati per i più esigenti, che hanno bisogno del top delle prestazioni e che vogliono di utilizzare il proprio notebook quotidianamente quasi come un PC domestico, questi sono i migliori notebook sopra i 900 euro.

Si tratta di un portatile che non supera quelli precedentemente descritti solo per il prezzo. L’HP – Gaming Pavilion 15-ec0000nl è costruito su misura per l’utente che ha bisogno di prestazioni di un certo livello, che deve utilizzare il PC portatile in situazioni particolari e quindi ricerca caratteristiche ben precise.

Sobrio nel design è l’ideale per chi deve utilizzarlo in ambienti universitari come biblioteche o studi professionali. Questo anche perché è davvero molto silenzioso, Può dare qualche problema di rumore solo se messo eccessivamente sotto stress.

L’esperienza di fruizione dei contenuti multimediali è resa eccezionale sia dall’elegante display da 15,6 pollici FHD che da componenti audio d’alto livello.

Vanta un processore AMD Ryzen 7 e una RAM da 8GB. In simultanea agli altri componenti hardware/software lo rendono un PC portatile scattante e reattivo in qualsiasi situazione.

Questo portatile della NEXOC è un dispositivo sottile, elegante e leggero. Pesa infatti solo 1,7 Kg.

Offre prestazioni d’alto livello grazie alle sue componenti hardware e software. In particolare il moderno processore Intel Core i7-10510U Quadcore di decima generazione garantisce, insieme alla RAM di 16 GB, potenza e stabilità in qualsiasi tipo di situazione.

Lo si può utilizzare per lavoro, per lo studio o per le attività digitali giornaliere più comuni. La resa sarà sempre ineccepibile e senza intoppi di alcun genere.

Il display di 15,6 pollici Full HD permette una fruizione dei contenuti multimediali visuali ottimale. La tastiera è retroilluminata.

Da provare.

Un altro portatile di fascia alta degno di nota è l’HP – PC ProBook 440 G7. Pesa 2,36 Kg e le sue dimensioni sono di 25,7 x 36,5 x 1,9 cm.

Sottile ma compatto il portatile si apre fino a 180°. Il suo involucro è in alluminio a favore della robustezza ed ha superato ben 190 test MIL-STD 810G.

È dotato di una batteria a lunga durata e si ricarica rapidamente. Questo lo rende utilizzabile ininterrottamente per tutta la giornata lavorativa.

Offre prestazioni d’alto livello grazie al suo processore, un Intel Core i7-10510U di 10° generazione e ad una RAM di 8 GB.

Potrai utilizzarlo senza problemi e nel massimo del confort durante il lavoro e durante le tue attività digitali quotidiane.

Anche questo prodotto si distingue per robustezza, potenza e portabilità.

L’HP – PC ProBook 450 G7 presenta un involucro in alluminio come il modello recensito precedentemente. È sottile e raggiunge i 180° d’apertura. Esteticamente è elegante, senza ornamenti inutili che ne comprometterebbero l’aspetto professionale.

Dotato di un processore IntelCore i7-10510U di decima generazione e di una RAM di 16 GB può essere utilizzato in modo soddisfacente in qualsiasi situazione.

Sul portatile è installato il sistema operativo Windows 10 Pro 64, che facilita e migliora l’esperienza d’utilizzo dell’utente.

La scheda grafica dell’HP – PC ProBook 450 G7 permette, grazie alle sue elevate prestazioni, di visualizzare i contenuti multimediali in modo davvero unico.

Se sei alla ricerca di un portatile leggero e sottile, ma al tempo stesso robusto, non puoi non prendere in considerazione uno tra i migliori notebook, l’Acer Swift 5 SF514-54T-74E7.

Reagisce subito ai comandi e grazie al processore Intel Core i7-1065G7 raggiunge prestazioni di altissimo livello. La RAM è di 8 GB.

Il funzionamento dell’apparecchio è ottimale anche nei casi in cui il portatile viene messo a dura prova.

Puoi pensare tranquillamente di utilizzarlo per lavoro, per studiare, per navigare sul web in tutta tranquillità…. Sarà sempre un piacere per te constatarne la duttilità e l’efficienza.

Migliori notebook gaming

