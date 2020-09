Notebook HP, occasioni con sconto fino al 18%

649 euro invece degli 800 euro del prezzo di listino: è questa l’occasione che si presenta oggi su eBay per l’acquisto di un nuovo Notebook HP 152-e10046nl con display da 15,6 pollici. Le specifiche sono quelle di un dispositivo di buona qualità, perfetto per quegli ambiti che non richiedono performance di alto livello, ma che necessitano di massima solidità per normali applicazioni di produttività (quindi tanto in ambito home office quanto per lo studio).

HP, lo sconto è del 18%

Il Notebook HP 152-e10046nl presenta caratteristiche di livello quali un processore AMD Ryzen 7 3700U, una scheda video Radeon RX Vega 10 ed una memoria RAM da 16GB. Lo spazio di archiviazione previsto è pari a 512GB su SSD, mentre la batteria garantisce una buona giornata di lavoro senza grossi problemi.

Il display micro-edge e il design sottile e leggero con batteria a elevata autonomia consentono di restare sempre connessi alle cose più importanti. Progettato per offrirti il massimo della produttività e dell’intrattenimento in ogni situazione, il laptop HP da 39,6 cm (15.6″) offre prestazioni affidabili e un ampio display per consentirti di lavorare con efficienza, navigare o guardare contenuti in streaming alla massima velocità.

Il dispositivo porta con sé una peculiarità distintiva: la tastiera è dotata di tastierino numerico sul lato destro, elemento ormai spesso abbandonato su laptop. Chi fosse abituato a questo strumento troverà dunque più comoda l’interazione e noterà che per ergonomia di progetto la touchpad è stata spostata verso sinistra così da posizionarsi meglio rispetto alla posizione delle mani in fase di scrittura.

Il notebook è distribuito da Monclick, venditore autorizzato HP con feedback del 97,3%: spedizione dall’Italia a titolo gratuito. A titolo di raffronto, il modello con processore Ryzen 3 è disponibile su Amazon per 499,99 euro, mentre un Pavilion 14-ce3034nl con Intel Core i5 e 8GB di RAM è in offerta lampo a 699,99 euro.