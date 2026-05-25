Prezzo fisso e 245€ di sconto extra per le bollette luce e gas: solo con Pulsee

La nuova offerta Pulsee è l’occasione giusta per bloccare il prezzo di luce e gas e, nello stesso tempo, ottenere condizioni di fornitura molto vantaggiose, con anche uno sconto extra in bolletta di ben 245 euro.

L’offerta prevede un prezzo fisso per 24 mesi su luce e gas (0,129 €/kWh per la luce e 0,547 €/Smc per il gas). Utilizzando il codice sconto PUIN245 è possibile ottenere uno sconto fisso di 2,56 euro al mese per fornitura, per i primi 48 mesi di fornitura (importo complessivo 245 euro).

La promozione è attivabile tramite il sito ufficiale di Pulsee, accessibile dal box qui di sotto. Per completare l’attivazione della promozione è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell’intestatario e il codice identificativo (POD per la luce e PDR per il gas) della fornitura, disponibili in bolletta.

Cosa prevede l’offerta

Con la promozione in corso, per chi sceglie Pulsee c’è la possibilità di bloccare il prezzo di luce e gas per 24 mesi, con una protezione nel lungo periodo dai rincari del mercato energetico. L’offerta in questione garantisce l’accesso alle seguenti condizioni di fornitura:

Energia elettrica: 0,129 €/kWh , con quota fissa di 114 euro all’anno

, con quota fissa di 114 euro all’anno Gas naturale: 0,547 €/Smc, con una quota fissa di 114 euro all’anno

In aggiunta, con il codice promo PUIN245, da inserire al momento della richiesta di attivazione dell’offerta, si potrà ottenere uno sconto extra di 245 euro, indipendente dal consumo registrato. Tale sconto sarà erogato con importi di 2,56 euro al mese per fornitura, per 48 mesi, andando a premiare i clienti che resteranno con Pulsee per più tempo. In ogni caso, l’offerta non prevede vincoli e costi di attivazione.

Per richiedere la promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto e completare una veloce procedura di sottoscrizione online. È necessario avere a disposizione i dati dell’intestatario e il codice identificativo (POD per la luce e PDR per il gas).