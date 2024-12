Amazon porta in Italia le sue Fire TV: disponibili da 199€

L’attesa è finita: le Smart TV di Amazon con piattaforma Fire TV sono ufficialmente disponibili a partire da oggi in Italia, con prezzi da soli 199 euro grazie agli sconti proposti per il lancio. Tutti i modelli hanno in dotazione l’assistente virtuale Alexa e le applicazioni preinstallate per lo streaming ( Netflix, Prime Video, Disney+ e così via).

Le Smart TV (Fire TV) di Amazon in Italia

Partiamo proprio da quelle della Serie 2, in vendita nelle versioni da HD da 32 pollici a 199 euro (invece di 279 euro) e Full HD da 40 pollici a 259 euro (invece di 349 euro). Ci sono il supporto a HDR10, HLG e audio Dolby Digital, il telecomando con microfono, due ingressi HDMI (uno dei quali ARC) e connettività Bluetooth per le cuffie. Scopri di più nella pagina dedicata.

Il livello di alza con i modelli della Serie 4, disponibili nei formati 4K da 43 pollici a 379 euro (invece di 499 euro), 4K da 50 pollici a 449 euro (invece di 599 euro) e 4K da 55 pollici a 529 euro (invece di 699 euro). Oltre all’incremento della risoluzione si registrano prestazioni più scattanti e un design del pannello circondato da cornici più sottili.

La carrellata si conclude con la nuova gamma Fire TV Omni QLED che aggiunge una nuova dimensione all’intrattenimento domestico. Le funzionalità ambientali trasformano il televisore in un display intelligente, anche quando non viene usato per lo streaming. Inoltre, il pannello con local dimming full-array fino a 64 zone e il supporto ai più recenti formati di qualità dell’immagine, forniscono la migliore esperienza visiva, mentre la tecnologia Adaptive Brightness utilizza anche un sensore di luce ambientale per modificare dinamicamente i livelli di luminosità. Le versioni disponibili sono 4K da 43 pollici a 449 euro (invece di 599 euro), 4K da 50 pollici a 529 euro (invece di 699 euro) e 4K da 55 pollici a 599 euro (invece di 799 euro).

Tutti i modelli hanno disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio in pochi giorni se li ordini adesso. Si tratta di un regalo di Natale? Per l’eventuale restituzione con rimborso completo della spesa avrai tempo fino al 31 gennaio 2025. Le offerte rimarranno valide fino al 27 dicembre, salvo esaurimento anticipato delle scorte.