Amazon lancia un'offerta imperdibile: Samsung Galaxy Watch4 Classic a soli 149 euro!

Se state cercando un smartwatch di alta qualità a un prezzo conveniente, Amazon ha la soluzione per voi. Attualmente, il Samsung Galaxy Watch4 Classic da 46mm è in offerta a soli 149 euro anziché 399 euro, grazie a uno sconto eccezionale del 63%. Questa promozione straordinaria offre un risparmio di ben 250 euro e rende l’acquisto di questo smartwatch una scelta intelligente per chiunque sia alla ricerca di prestazioni di livello superiore a un prezzo accessibile.

Samsung Galaxy Watch4 Classic: promozione imperdibile

Il Samsung Galaxy Watch4 Classic è un dispositivo versatile e potente, ideale per chi desidera monitorare la propria attività fisica, controllare le notifiche e gestire le chiamate direttamente dal polso. Dotato di un display Super AMOLED da 1.4 pollici e una risoluzione nitida di 450 x 450 pixel, offre un’esperienza visiva eccezionale. La cassa in acciaio inossidabile conferisce al dispositivo un’eleganza e una robustezza senza pari, garantendo una durata nel tempo.

Con oltre 90 tipi di attività fisica rilevati automaticamente, il Galaxy Watch4 Classic fornisce dati dettagliati sulle calorie bruciate, la frequenza cardiaca e la distanza percorsa, consentendovi di monitorare il vostro benessere in modo accurato e completo. Inoltre, grazie alla funzione di composizione corporea, potrete misurare la percentuale di grasso, muscoli e acqua nel vostro corpo in soli 15 secondi.

La connettività Bluetooth vi permette di collegare il vostro smartphone al Galaxy Watch4 Classic, consentendovi di ricevere notifiche, messaggi e chiamate direttamente al vostro polso. Inoltre, il GPS integrato vi consente di tracciare le vostre attività all’aperto con precisione, mentre la batteria a lunga durata garantisce fino a due giorni di autonomia con una sola ricarica.

Non lasciatevi sfuggire questa incredibile offerta su Amazon! Acquistate ora il Samsung Galaxy Watch4 Classic da 46mm a soli 149 euro e godetevi le prestazioni di un dispositivo di alta qualità a un prezzo eccezionale. Approfittate di questa promozione limitata e ordinate il vostro smartwatch oggi stesso con la possibilità di pagarlo anche a rete con Cofidis.