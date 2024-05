iPhone 16 Pro sarà disponibile anche in rosa

I nuovi modelli di “melafonino” a cui Apple toglierà i veli questo autunno andranno a caratterizzarsi, oltre che per le nuove funzioni che porteranno in dote, anche per l’adozione di nuove colorazioni. Della cosa se ne discute già da qualche tempo a questa parte, ma nelle scorse ore l’analista Ming-Chi Kuo ha condiviso le sue previsioni per la gamma dei colori scelti per gli iPhone 16 Pro e 16 Pro Max, informando che saranno disponibili anche in rosa.

iPhone 16 Pro anche in rosa titanio

Andando più in dettaglio, Kuo fa sapere che sugli iPhone 16 Pro e 16 Pro Max il blu titanio verrà sostituito da un nuovo colore rosa.

La novità, dunque, andrebbe a rendere la nuova nuova gamma Pro composta da opzioni di colore in nero, bianco/argento, rosa e titanio naturale.

L’analista ha fornito qualche dettaglio anche riguardo la gamma base a a suo dire iPhone 16 e 16 Plus saranno disponibili nelle colorazioni nero, bianco, verde, rosa e blu.

Da notare che in precedenti report si era parlato pure di un modello di iPhone 16 in viola, ma Kuo non menziona questa opzione.

Per il resto, previsioni dell’analista a parte, corre voce che il design degli iPhone 16 assomiglierà per lo più agli attuali iPhone 15, anche se le dimensioni dello schermo sui modelli Pro dovrebbero essere leggermente più grandi, senza contare che il modulo a doppia fotocamera dovrebbe passare da una disposizione diagonale a una disposizione diritta a “semaforo”.

La grande novità, però, dovrebbe essere l’aggiunta di un pulsante di acquisizione, che aiuterà a scattare video e foto in maniera più rapida. Questo tasto dovrebbe essere di tipo capacitivo e dovrebbe rispondere a diversi livelli di pressione.