iPhone 16 Pro: nuovi dettagli su vetro posteriore e colori

Nel corso degli ultimi giorni, si è parlato di quelle che potrebbero essere le nuove colorazioni per la scocca dei futuri iPhone 16 Pro e 16 Pro Max che Apple lancerà quest’autunno sul mercato. A tal riguardo, nelle scorse ore, sono emerse nuove indiscrezioni, secondo cui i prossimi smartphone del colosso di Cupertino presenteranno nuovi colori derivanti dall’adozione del processo di produzione del vetro a doppio scambio ionico, il che consentirà di andare a differenziare in maniera ancora maggiore la prossima linea da quella attuale.

iPhone 16 Pro: processo di produzione del vetro posteriore a doppio scambio ionico

La tecnica in questione consente di vedere attraverso lo strato di vetro con un effetto colorato, che risulta essere molto simile al ghiaccio.

Stando alle nuove voci, dunque, gli iPhone 16 Pro e 16 Pro Max saranno disponibili in nero siderale, grigio, bianco e rosa.

Da tenere presente che il gruppo capitanato da Tim Cook utilizza già la tecnica del vetro posteriore con infusione di colore su tutta la linea iPhone 15. “Il nuovo design innovativo presenta un vetro posteriore con colore infuso in tutto il materiale”, afferma Apple in merito all’iPhone 15. “Un processo personalizzato di doppio scambio ionico per il vetro e un rivestimento in alluminio di grado aerospaziale contribuiscono a rendere l’iPhone 15 incredibilmente resistente.”

Ovviamente, per quel che concerne iPhone 16 Pro e 16 Pro Max la “mela morsicata” farà affidamento su un telaio in titanio, al pari di quanto già proposto per iPhone 15 Pro e 15 Pro Mac, e non in alluminio come sui modelli base dell’attuale linea di smartphone Apple.