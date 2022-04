Amazon Launchpad Innovation Awards: 100000 € in palio

Forte del successo riscontrato lo scorso anno in termini di partecipazione (oltre 1.500 realtà provenienti da 30 paesi diversi), prende oggi il via la seconda edizione degli Amazon Launchpad Innovation Awards. Tra i premi in palio, 100.000 euro per chi si piazzerà in prima posizione al termine del concorso. L’iscrizione è totalmente gratuita, disponibile fino al 29 maggio e aperta alle startup europee che vendono prodotti fisici.

La seconda edizione degli Amazon Launchpad Innovation Awards

Il contest è pensato con l’obiettivo di stimolare l’innovazione attraverso la messa in vendita di articoli pensati per migliorare la vita quotidiana delle persone. Un esempio? Il manico smart progettato da WeWALK, vincitrice nel 2021, da applicare al classico bastone per non vedenti e ipovedenti. Eccolo in azione.

Di seguito i premi previsti: oltre ai 100.000 euro assegnati a chi occuperò il gradino più alto del podio vi sono il posizionamento in evidenza sulla piattaforma e-commerce, la possibilità di utilizzare il logo del concorso per la promozione dei prodotti e altro ancora.

Tra i requisiti necessari alla partecipazione, una forza lavoro fino a un massimo di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore ai 50 milioni di euro. Questo il commento di Aditi Singh, General Manager di Amazon Launchpad Europe.

Siamo stati onorati dall’incredibile numero di prodotti e startup che hanno partecipato al concorso lo scorso anno e siamo entusiasti di annunciare la seconda edizione degli Amazon Launchpad Innovation Awards. Dal suo lancio, Amazon Launchpad ha sostenuto oltre 2.200 startup in Europa e questi concorsi continuano a dimostrare il nostro impegno a sostegno dei brand emergenti che danno forma al futuro e creano nuovi prodotti innovativi molto apprezzati dai nostri clienti.

Diversi i criteri valutati dalla giuria. Tra questi la qualità estetica, il design, l’unicità, la differenziazione oltre agli aspetti legati alla sostenibilità sociale, ecologica ed economica. Tutti i dettagli relativi al programma Launchpad di Amazon sono consultabili sulle pagine del sito dedicato.