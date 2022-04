Perché VPN e startup hanno un legame così forte?

VPN e startup possono sembrare un servizio e un settore che hanno ben poco a spartire ma, analizzando il mercato, è possibile scoprire come ciò non corrisponde al vero.

Quando si parla di startup, si definisce una forma di impresa che ha dei connotati precisi, come idee rivoluzionarie ma fondi non elevati a disposizione. Essendo dunque le idee il cuore pulsante di questo modello di business, è bene proteggere le stesse in tutti i modi possibili.

Se è vero che i colossi della tecnologia fanno ampio uso delle Virtual Private Network dunque, anche le imprese emergenti seguono questa filosofia. Spesso, i piccoli imprenditori a capo di startup, lavorano con sistemi come il co-working o utilizzando reti Wi-Fi pubbliche.

In questo tipo di contesto dunque, il potenziale furto di dati è un pericolo concreto. Per questo motivo, sempre più startup si affidano a VPN avanzate per proteggere le proprie preziose informazioni.

VPN e startup: proteggere le informazioni significa tutelare il proprio business

Così come con le startup, le VPN sono essenziali ormai anche per i singoli cittadini. I sempre più frequenti attacchi hacker, attraverso virus, adware, ransomware e quant’altro, hanno reso la rete un luogo poco sicuro anche per le persone comuni.

