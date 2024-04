Amazon: multa di 10 milioni per gli acquisti periodici

L’Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza (AGCM) ha inflitto ad Amazon una sanzione di 10 milioni di euro per pratica commerciale scorretta. L’azienda di Seattle ha limitato la scelta dei consumatori attraverso la preselezione dell’opzione “Acquisto periodico” per alcuni prodotti. Per una seconda pratica sono stati invece accolti gli impegni proposti.

Multa perché gli utenti sono distratti

L’indagine è stata avviata il 21 giugno 2023, in seguito alle informazioni acquisite e alla segnalazione di un consumatore. Le due pratiche contestate ad Amazon riguardano la preselezione dell’opzione “Acquisto periodico” per molti prodotti e dell’opzione di consegna veloce a pagamento, anche se è disponibile la consegna gratuita.

Nella pagina di un prodotto (venduto da Amazon o terze parti) che potrebbe essere acquistato più volte sono mostrate sulla destra due opzioni di acquisto: singolo e periodico. In quest’ultimo caso si può ottenere uno sconto. In qualsiasi momento è possibile annullare l’iscrizione al programma “Iscriviti e Risparmia“, come ha specificato Amazon durante il procedimento istruttorio. L’azienda ha inoltre sottolineato che la preselezione non condiziona la scelta del consumatore.

L’autorità antitrust ha invece ritenuto che la preselezione sia una pratica commerciale aggressiva che limita la scelta del consumatore (indebito condizionamento). Pertanto è stata irrogata una sanzione di 10 milioni di euro. Nel testo del provvedimento è scritto che la pratica è ancora in corso. Aprendo la pagina di alcuni prodotti risulta preselezionato l’acquisto singolo.

Per quanto riguarda la preselezione della consegna veloce a pagamento (Premium), l’autorità ha accettato gli impegni di Amazon. Nella pagina del check-out verrà preselezionata la consegna gratuita e specificati più chiaramente i costi della consegna Premium.

Tutti gli utenti non iscritti a Prime che hanno contattato il servizio clienti nel 2023 per la scelta involontaria della consegna Premium (4,99 euro) riceveranno un buono regalo di 10 euro.