Amazon Music: 100 milioni di brani e 30 giorni di prova gratuita

Uno dei punti di forza dell’offerta è il rapporto qualità-prezzo per i nuclei familiari. Il piano Family permette infatti l’ascolto in contemporanea fino a sei persone su dispositivi diversi, rendendo Amazon Music una soluzione adatta a chi desidera condividere la propria libreria musicale mantenendo profili e suggerimenti personalizzati per ciascun utente.

L’esperienza di ascolto è arricchita da raccomandazioni personalizzate, che si adattano ai gusti musicali dell’utente e alle sue abitudini di ascolto. Playlist curate, nuove uscite e suggerimenti automatici contribuiscono a rendere la scoperta musicale continua e mirata, senza dover cercare manualmente nuovi contenuti.

Oltre alla musica, l’abbonamento include anche l’accesso a un audiolibro al mese selezionabile tra oltre 350.000 titoli Audible, un’estensione pensata per chi desidera affiancare alla musica contenuti narrativi, saggi e podcast di lunga durata. Questa funzione è disponibile per i titolari dell’account principale, ampliando il valore complessivo del servizio.

Dal punto di vista tecnico, Amazon Music punta sulla qualità audio. Il servizio supporta audio HD e audio spaziale, offrendo un ascolto più immersivo e dettagliato, soprattutto con dispositivi e cuffie compatibili. Un’opzione pensata per chi presta attenzione non solo alla quantità di contenuti, ma anche alla resa sonora.

La prova gratuita di 30 giorni offre un'opportunità concreta per testare tutte le funzionalità senza vincoli. Al termine del periodo promozionale, l'abbonamento è disponibile a 10,99 euro al mese, con possibilità di cancellazione in qualsiasi momento.