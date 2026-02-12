 Amazon Music: 100 milioni di brani e 30 giorni di prova gratuita
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Amazon Music: 100 milioni di brani e 30 giorni di prova gratuita

Amazon Music offre 30 giorni gratuiti, accesso a 100 milioni di brani, ascolto per famiglie fino a sei utenti, audio HD e un audiolibro Audible incluso ogni mese.
Amazon Music: 100 milioni di brani e 30 giorni di prova gratuita
Musica
Amazon Music offre 30 giorni gratuiti, accesso a 100 milioni di brani, ascolto per famiglie fino a sei utenti, audio HD e un audiolibro Audible incluso ogni mese.

Con l’offerta di Amazon Music, lo streaming musicale diventa più accessibile e flessibile, pensato sia per l’ascolto individuale sia per l’uso condiviso in famiglia. Il servizio consente di accedere a oltre 100 milioni di brani, senza limiti, con una prova gratuita di 30 giorni riservata ai nuovi clienti.

 

 

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Apple Music è gratis per 3 mesi: come sbloccare la prova free?

Apple Music è gratis per 3 mesi: come sbloccare la prova free?
Google Pixel Buds 2a: chiamate cristalline anche in mezzo alla folla

Google Pixel Buds 2a: chiamate cristalline anche in mezzo alla folla
Un mese di Apple Music gratis: tutta la musica, senza limiti

Un mese di Apple Music gratis: tutta la musica, senza limiti
Accedi alle novità e ai brani più ascoltati gratis con Amazon Music Unlimited

Accedi alle novità e ai brani più ascoltati gratis con Amazon Music Unlimited
Apple Music è gratis per 3 mesi: come sbloccare la prova free?

Apple Music è gratis per 3 mesi: come sbloccare la prova free?
Google Pixel Buds 2a: chiamate cristalline anche in mezzo alla folla

Google Pixel Buds 2a: chiamate cristalline anche in mezzo alla folla
Un mese di Apple Music gratis: tutta la musica, senza limiti

Un mese di Apple Music gratis: tutta la musica, senza limiti
Accedi alle novità e ai brani più ascoltati gratis con Amazon Music Unlimited

Accedi alle novità e ai brani più ascoltati gratis con Amazon Music Unlimited
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
12 feb 2026
Link copiato negli appunti