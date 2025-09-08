Amazon Music crea la playlist perfetta ogni lunedì (con l'AI)

Amazon Music introduce Weekly Vibe, la risposta perfetta per chi è stufo di ascoltare sempre le solite canzoni in loop. Ogni lunedì mattina, l’AI genera una playlist fresca, creata su misura, che tiene conto della musica ascoltata di recente e di come sono cambiati i propri gusti musicali nel tempo.

Amazon Music crea la playlist perfetta ogni lunedì con Weekly Vibe: l’AI che sa cosa vogliamo ascoltare

Non sarà una semplice selezione casuale. L’intelligenza artificiale analizza i propri ascolti, li interpreta e propone brani che rispecchiano il proprio “mood musicale” della settimana.

Da oggi la funzione è attiva per tutti gli utenti Amazon Music, senza distinzioni tra piani gratuiti e a pagamento, sia su dispositivi iOS che Android. Come trovarla? Basta aprire Amazon Music, andare in “Libreria” (l’icona in basso) e cliccare su “Made for You”. Lì si troverà la propria playlist settimanale con un nome ad hoc, una descrizione e i brani scelti dall’intelligenza artificiale. L’AI sceglie i brani in base a quello che si ascolta solitamente e ogni settimana propone un “viaggio” musicale diverso.

Condivisione, scoperta e nuove funzionalità

Le playlist Weekly Vibe non sono solo da ascoltare! Si possono condividere con gli amici, postare sui social o salvare nella propria libreria per quando si ha voglia di riascoltarle. La ciliegina sulla torta è “Explore“, il nuovo assistente AI di Amazon Music che analizza i propri ascolti e suggerisce nuovi artisti, brani e album da scoprire in linea con le proprie preferenze.

Amazon Music contro Spotify

Dopo il successo del DJ AI di Spotify, Amazon Music risponde con un approccio più discreto ma altrettanto potente. Weekly Vibe è l’evoluzione del generatore Maestro, che permetteva di creare playlist partendo da emoji o stati d’animo. Ora, l’AI fa tutto da sola, ogni lunedì, per offrire una colonna sonora sempre nuova e su misura. Al momento la funzione è disponibile solo per gli utenti americani, ma dovrebbe arrivare anche nel nostro Paese.