Amazon Music: gratis per 1 mese, milioni di brani e playlist curate per ogni gusto

Scopri Amazon Music e le sue playlist sempre pronte: musica su misura per ogni momento della giornata, aggiornata e personalizzata sui tuoi gusti.
Scopri Amazon Music e le sue playlist sempre pronte: musica su misura per ogni momento della giornata, aggiornata e personalizzata sui tuoi gusti.

La musica giusta al momento giusto può davvero cambiare l’umore. Che tu stia correndo al parco, cucinando una cena veloce, lavorando davanti al pc o rilassandoti sul divano, Amazon Music ha già la colonna sonora perfetta pronta per te. La parte migliore? Attivando la prova hai 30 giorni di uso completamente gratuito, che puoi cancellare in qualsiasi momento.

Se poi decidi di tenerlo, pagherai solamente 10,99€ al mese. Scopri come funziona continuando a leggere o visitando il sito ufficiale di Amazon.

Playlist su misura per il tuo umore

Una delle funzioni più apprezzate di Amazon Music è la capacità di proporre playlist già pronte e aggiornate ogni giorno. Non devi perdere tempo a cercare il brano giusto: basta aprire l’app e scegliere tra decine di raccolte pensate per ogni occasione.

  • Allenamento energico: brani motivazionali per spingerti al massimo.

  • Relax totale: musica soft per abbassare lo stress.

  • Focus & studio: playlist minimal e senza distrazioni.

  • Novità del momento: i successi più ascoltati a livello globale.

Non si tratta solo di playlist generiche. Amazon Music impara dai tuoi gusti, capisce cosa ascolti più spesso e ti propone raccolte personalizzate. Così scopri sempre nuovi artisti e non rimani mai a corto di musica interessante. Vantaggi di Amazon Music:

  • Accesso immediato a milioni di brani.

  • Possibilità di ascoltare anche offline.

  • Compatibilità con Alexa per gestire tutto con la voce.

  • Piani flessibili per singoli e famiglie.

Con Amazon Music non sei tu a rincorrere la musica: è la musica a venire incontro a te, adattandosi a ogni momento della tua giornata. Basta un click e hai sempre l’atmosfera perfetta.

