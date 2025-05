Amazon Music: nuova funzione Esplora basata sull'AI

Su Amazon Music è in fase di test una nuova funzione di ricerca basata sull’intelligenza artificiale chiamata Esplora, progettata per aiutare gli utenti a saperne di più sui loro artisti preferiti. La feature, infatti, consente di trovare nuova musica fornendo risultati di ricerca potenziati dall’AI, ricevere consigli migliori e individuare raccolte musicali curate relative all’artista cercato.

Amazon Music: nuova funzione AI per esplorare i contenuti musicali

Per utilizzare questa funzione, gli utenti non devono far altro che premere sul tasto “Trova” nella parte inferiore dello schermo e inserire il nome di un artista nella barra di ricerca. Selezionando poi la la scheda “Esplora” in alto a sinistra, gli utenti possono scoprire informazioni sull’artista, comprese collaborazioni con altri cantanti, artisti correlati che potrebbero non conoscere e punti salienti della loro discografia.

Amazon ha affermato che la sua nuova funzione di ricerca AI è alimentata da Amazon Bedrock, un servizio AWS completamente gestito che fornisce accesso a vari modelli di base per creare applicazioni di intelligenza artificiale generative.

Da tenere presente che la nuova funzione è già fruibile, ma solo per gli abbonati ad Amazon Music Unlimited negli Stati Uniti che utilizzano l’app iOS. Inoltre, è attualmente limitata a soli 10.000 artisti. Chiaramente, qualora tutto dovesse filare per il giusto verso, la nuova funzionalità dovrebbe poi essere estesa su larga scala e uscire alla fase di test.

Da notare che le funzionalità di ricerca generative basate sull’intelligenza artificiale sono sempre più diffuse. All’inizio di questo mese, ad esempio, Netflix ha introdotto una feature basata che sfrutta l’AI consentendo agli utenti di cercare film e programmi TV utilizzando il linguaggio naturale e le frasi colloquiali.