Amazon Music, torna l'incredibile promo: 3 mesi gratis per i nuovi utenti

Nuova promozione Amazon Music Unlimited, che ti permette di provare la piattaforma di streaming musicale per ben 3 mesi senza costi aggiuntivi. Un’offerta a tempo limitato, pensata per i nuovi utenti che non sono mai stati abbonati, né hanno mai usufruito di passate promozioni. Ecco tutti i dettagli della promo.

Come funziona l’offerta da 3 mesi gratis

Amazon Music Unlimited offre un catalogo di 100 milioni di brani da ascoltare senza pubblicità e completamente on demand. La qualità è elevatissima: HD e Ultra HD, ma anche tecnologie Dolby Atmos e 360 Reality Audio.

Non mancano tutte le ultime uscite più popolari e le novità discografiche più attese. Tra gli album più recenti troviamo, ad esempio, La bella confusione di Charlie Charles, G di Giorgia, SONO UN GRANDE di Tiziano Ferro, caramé di Angelina Mango, Antologia Della Vita e Della Morte di Irama e LUX di ROSALÍA.

Oltre alla musica, la piattaforma include i podcast più popolari, anch’essi senza pubblicità. Potrai inoltre accedere a oltre 350 mila audiolibri, per un massimo di uno al mese incluso nell’abbonamento. Completano il servizio migliaia di playlist, curate da esperti.

La promozione Amazon Music Unlimited è riservata ai nuovi utenti. Iscrivendoti ora otterrai 3 mesi gratuiti, anche se non hai un abbonamento Amazon Prime attivo. Durante il periodo di prova, potrai testare tutte le funzionalità del piano individuale e accedere all’intero catalogo e al resto dei vantaggi. Terminato il periodo di prova, si rinnova automaticamente a 10,99 euro al mese, ma puoi sempre scegliere di annullare in qualsiasi momento.