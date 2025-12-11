Amazon Music Unlimited: 3 mesi gratis e catalogo completo

Amazon Music Unlimited introduce una promozione valida fino al 9 gennaio 2026: 3 mesi d’uso gratuito per tutti i nuovi utenti che non hanno mai attivato il servizio o utilizzato il periodo di prova da 30 giorni. L’offerta è riservata ai maggiorenni, non è cumulabile con altre promozioni ed è fruibile una sola volta per account.

100 milioni di brani e podcast senza pubblicità

Il servizio garantisce l’accesso on demand a 100 milioni di brani senza pubblicità, playlist personalizzate, stazioni radio e una selezione crescente di contenuti in audio spaziale. Amazon Music Unlimited offre anche i podcast più popolari senza pubblicità, permettendo un ascolto fluido, continuo e privo di interruzioni. La piattaforma supporta modalità offline e un catalogo aggiornato quotidianamente con nuove uscite internazionali e italiane.

Audiolibri inclusi e qualità HD/Ultra HD

Un elemento distintivo della nuova offerta è l’inclusione di oltre 350.000 audiolibri, con la possibilità di ascoltarne uno al mese incluso nel piano Unlimited. Per quanto riguarda la qualità audio, il servizio mette a disposizione tracce in HD e Ultra HD, oltre al supporto per l’audio spaziale su dispositivi compatibili. Caratteristiche pensate per utenti che cercano un’esperienza di ascolto avanzata e immersiva.

Iscrizione immediata e utilizzo su più dispositivi

L’attivazione dell’offerta avviene in pochi passaggi tramite sito o app ufficiale, con la formula “Iscriviti ora – paga dopo”. L’abbonamento si rinnova poi automaticamente a 10,99 € al mese, annullabile in qualsiasi momento. Amazon Music è compatibile con smartphone, tablet, browser web, smart TV e soprattutto con l’ecosistema Alexa, che permette di controllare la riproduzione con comandi vocali e creare routine personalizzate. Un servizio pensato per un ascolto continuo e flessibile, dentro e fuori casa. Per conoscere l’offerta completa di Amazon Music clicca qui.