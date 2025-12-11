 Amazon Music Unlimited: 3 mesi gratis e catalogo completo
Amazon Music Unlimited propone un’offerta a tempo limitato: 3 mesi gratuiti per nuovi utenti, accesso illimitato a 100 milioni di brani, podcast senza pubblicità e audiolibri mensili.

Amazon Music Unlimited introduce una promozione valida fino al 9 gennaio 2026: 3 mesi d’uso gratuito per tutti i nuovi utenti che non hanno mai attivato il servizio o utilizzato il periodo di prova da 30 giorni.  L’offerta è riservata ai maggiorenni, non è cumulabile con altre promozioni ed è fruibile una sola volta per account.

Prova gratuitamente Amazon Music

100 milioni di brani e podcast senza pubblicità

Il servizio garantisce l’accesso on demand a 100 milioni di brani senza pubblicità, playlist personalizzate, stazioni radio e una selezione crescente di contenuti in audio spaziale. Amazon Music Unlimited offre anche i podcast più popolari senza pubblicità, permettendo un ascolto fluido, continuo e privo di interruzioni. La piattaforma supporta modalità offline e un catalogo aggiornato quotidianamente con nuove uscite internazionali e italiane.

Audiolibri inclusi e qualità HD/Ultra HD

Un elemento distintivo della nuova offerta è l’inclusione di oltre 350.000 audiolibri, con la possibilità di ascoltarne uno al mese incluso nel piano Unlimited. Per quanto riguarda la qualità audio, il servizio mette a disposizione tracce in HD e Ultra HD, oltre al supporto per l’audio spaziale su dispositivi compatibili. Caratteristiche pensate per utenti che cercano un’esperienza di ascolto avanzata e immersiva.

Iscrizione immediata e utilizzo su più dispositivi

L’attivazione dell’offerta avviene in pochi passaggi tramite sito o app ufficiale, con la formula “Iscriviti ora – paga dopo”. L’abbonamento si rinnova poi automaticamente a 10,99 € al mese, annullabile in qualsiasi momento. Amazon Music è compatibile con smartphone, tablet, browser web, smart TV e soprattutto con l’ecosistema Alexa, che permette di controllare la riproduzione con comandi vocali e creare routine personalizzate. Un servizio pensato per un ascolto continuo e flessibile, dentro e fuori casa. Per conoscere l’offerta completa di Amazon Music clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 dic 2025

Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
11 dic 2025
