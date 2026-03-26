 Amazon Music Unlimited: 3 mesi gratis per nuovi clienti
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Amazon Music Unlimited: 3 mesi gratis per nuovi clienti

L’offerta Amazon Music Unlimited con 3 mesi gratis è una promozione a tempo limitato che permette di accedere a milioni di brani senza pubblicità, podcast, audiolibri e audio in alta qualità.
Amazon Music Unlimited: 3 mesi gratis per nuovi clienti
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L’offerta Amazon Music Unlimited con 3 mesi gratis è una promozione a tempo limitato che permette di accedere a milioni di brani senza pubblicità, podcast, audiolibri e audio in alta qualità.

Amazon ha lanciato una promozione a tempo limitato che permette ai nuovi clienti di provare Amazon Music Unlimited con 3 mesi di utilizzo gratuito. L’offerta è valida fino al 2 aprile e consente di accedere senza costi iniziali a tutte le funzionalità del servizio.

Prova gratuitamenta Amazon Music

100 milioni di brani senza pubblicità

Con Amazon Music Unlimited è possibile ascoltare oltre 100 milioni di brani senza pubblicità e on demand, scegliendo liberamente cosa ascoltare in qualsiasi momento. Il servizio include anche i podcast più popolari senza interruzioni pubblicitarie, permettendo un’esperienza di ascolto continua e senza limiti. La piattaforma è disponibile su smartphone, tablet, PC e dispositivi compatibili come Alexa, permettendo di ascoltare musica ovunque, a casa e fuori.

Audiolibri inclusi: uno al mese

Uno dei vantaggi più interessanti dell’offerta è la possibilità di scegliere un audiolibro al mese tra un catalogo di oltre 350.000 titoli. In questo modo, oltre alla musica e ai podcast, è possibile ascoltare anche libri in formato audio inclusi nell’abbonamento.

Audio spaziale e qualità HD

Amazon Music Unlimited include anche l’ascolto in audio HD e audio spaziale, una tecnologia che migliora la qualità del suono e rende l’esperienza più immersiva, soprattutto con cuffie compatibili o impianti audio di qualità.

Come funziona l’offerta

La promozione è valida dal 2 marzo 2026 fino alle 17:00 del 2 aprile 2026 ed è attivabile solo una volta per account e per cliente. L’offerta non è cumulabile con altre promozioni ed è riservata ai clienti maggiorenni. Durante il periodo gratuito è possibile utilizzare tutte le funzionalità del servizio.  Al termine dei 3 mesi gratuiti, l’abbonamento si rinnova automaticamente al costo di 10,99 € al mese, IVA inclusa, fino a eventuale cancellazione. L’offerta è riservata ai nuovi clienti che non hanno mai attivato in precedenza Amazon Music Unlimited. Se non si desidera continuare, è possibile disdire prima della scadenza dei 3 mesi per non pagare il rinnovo. Per provare gratuitamente Amazon Music clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 mar 2026

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Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
26 mar 2026
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