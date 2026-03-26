Amazon Music Unlimited: 3 mesi gratis per nuovi clienti

100 milioni di brani senza pubblicità

Con Amazon Music Unlimited è possibile ascoltare oltre 100 milioni di brani senza pubblicità e on demand, scegliendo liberamente cosa ascoltare in qualsiasi momento. Il servizio include anche i podcast più popolari senza interruzioni pubblicitarie, permettendo un’esperienza di ascolto continua e senza limiti. La piattaforma è disponibile su smartphone, tablet, PC e dispositivi compatibili come Alexa, permettendo di ascoltare musica ovunque, a casa e fuori.

Audiolibri inclusi: uno al mese

Uno dei vantaggi più interessanti dell’offerta è la possibilità di scegliere un audiolibro al mese tra un catalogo di oltre 350.000 titoli. In questo modo, oltre alla musica e ai podcast, è possibile ascoltare anche libri in formato audio inclusi nell’abbonamento.

Audio spaziale e qualità HD

Amazon Music Unlimited include anche l’ascolto in audio HD e audio spaziale, una tecnologia che migliora la qualità del suono e rende l’esperienza più immersiva, soprattutto con cuffie compatibili o impianti audio di qualità.

Come funziona l’offerta

La promozione è valida dal 2 marzo 2026 fino alle 17:00 del 2 aprile 2026 ed è attivabile solo una volta per account e per cliente. L’offerta non è cumulabile con altre promozioni ed è riservata ai clienti maggiorenni. Durante il periodo gratuito è possibile utilizzare tutte le funzionalità del servizio. Al termine dei 3 mesi gratuiti, l’abbonamento si rinnova automaticamente al costo di 10,99 € al mese, IVA inclusa, fino a eventuale cancellazione. L’offerta è riservata ai nuovi clienti che non hanno mai attivato in precedenza Amazon Music Unlimited. Se non si desidera continuare, è possibile disdire prima della scadenza dei 3 mesi per non pagare il rinnovo. Per provare gratuitamente Amazon Music clicca qui.