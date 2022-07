Amazon Music: 3 mesi gratis se dici 'Buona Estate'

Bastano due sole parole per ottenere subito 3 mesi gratis di abbonamento Unlimited alla piattaforma Amazon Music: Buona Estate . Tutto ciò che bisogna fare per ottenerli è richiamare l’attenzione dell’assistente virtuale Alexa attraverso uno dei dispositivi della linea Echo e pronunciare Alexa, buona estate! . Tutto qui, senza alcuno sforzo.

Augura ‘Buona Estate’ ad Alexa e ascolta musica gratis

Si tratta di un’iniziativa messa in campo da Amazon e riservata all’Italia, pensata in modo specifico per coloro che ancora non hanno avuto modo di mettere alla prova il servizio di streaming. Tutti gli altri potranno invece ascoltare la hit estiva di Alexa.

La piattaforma Music Unlimited di Amazon mette a disposizione degli utenti 90 milioni di brani da ascoltare senza alcuna limitazione né forma di pubblicità, quando lo si desidera, anche offline grazie alla possibilità di scaricare canzoni e playlist nella memoria interna dei dispositivi. Non mancano nemmeno podcast dedicati a qualsiasi argomento, accessibili senza alcuna spesa aggiuntiva.

A garantire la qualità dell’esperienza sono funzionalità premium come il supporto alle tre dimensioni dell’audio spaziale e all’alta definizione, indipendentemente che si scelga di effettuare l’accesso con cuffie, smartphone, tablet o altoparlanti dedicati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.