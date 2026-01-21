 Amazon Music Unlimited: 30 giorni gratis per ascoltare milioni di brani e audiolibri
Amazon Music Unlimited offre una prova di 30 giorni gratis con 100 milioni di brani, audio HD e spaziale, più un audiolibro al mese.
Amazon Music Unlimited: 30 giorni gratis per ascoltare milioni di brani e audiolibri
Prova gratis per un mese un servizio di streaming musicale eccellente, che mette a disposizione 100 milioni di brani, zero pubblicità, qualità audio elevata e audiolibri. Parliamo di Amazon Music Unlimited, che puoi sottoscrivere senza costi aggiuntivi per 30 giorni: un periodo di prova per testare tutte le funzionalità. Poi, se non sei soddisfatto, disdici prima del rinnovo, senza pagare nulla.

Attiva ora la prova gratuita di Amazon Music Unlimited

Un catalogo completo, sempre disponibile

Amazon Music Unlimited è una piattaforma pensata per chi ama la musica: puoi accedere quando vuoi e dove vuoi a un vastissimo catalogo, che conta ben 100 milioni di brani, arricchito da migliaia di playlist e stazioni curate da esperti. Inoltre, è compatibile con tutte le principali piattaforme – dagli smartphone (Android e iOS) ai tablet, passando per PC, Mac, Fire TV e tutti i dispositivi compatibili con Alexa e Amazon Echo.

Non c’è pubblicità su Amazon Music Unlimited: solo musica, continua. E se vuoi portarla sempre con te senza dover per forza collegarti a internet, ad esempio durante un volo aereo, puoi salvare brani e playlist localmente per l’ascolto offline. Tra i punti di forza della piattaforma c’è la qualità del sonoro, che è HD e lossless. Milioni di tracce sono in Ultra HD.

A tutto questo si aggiunge l’audio spaziale: un formato immersivo, disponibile solo tramite l’app per dispositivi mobili, che ti farà sentire abbracciato da ciò che stai ascoltando. La piattaforma supporta anche Dolby Atmos e 360 Reality Audio, per un ascolto davvero su più dimensioni. Oltre alla musica, potrai accedere a un audiolibro al mese a scelta tra un catalogo di oltre 350 mila titoli Audible.

Iscriviti oggi e cancella quando vuoi

Sottoscrivi ora la prova gratuita di 30 giorni, che ti consente di testare tutte le funzionalità di Amazon Music Unlimited senza impegno. Una volta terminato, il costo è di 10,99 euro al mese, ma sei sempre libero di cancellare in qualsiasi momento, senza alcun vincolo. La promozione è riservata solamente agli utenti che non hanno mai usufruito di un periodo di prova della piattaforma in precedenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 gen 2026

Eleonora Busi
21 gen 2026
