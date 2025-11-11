 Amazon Music Unlimited: accesso illimitato gratis per un mese
Amazon Music Unlimited ti aspetta: attivando adesso la tua prova gratuita, potrai avere 30 giorni di accesso illimitato all’intera piattaforma che include più di 100 milioni di brani senza pubblicità, i migliori podcast, le ultime uscite e anche oltre 350.000 audiolibri con la possibilità di sceglierne uno gratuitamente.

Dato che non sei obbligato a rinnovare il mese successivo, disabilitando il rinnovo quando vuoi, avrai tutto il tempo di provare tutti i vantaggi della piattaforma con la possibilità di ascoltare tutti i tuoi brani preferiti in streaming, senza interruzioni pubblicitarie per una libreria enorme tra generi, artisti e album di ogni genere.

Potrai ascoltare anche offline con skip illimitati. Inoltre, come anticipato, potrai seguire i podcast più famosi e scegliere un audiolibro gratuitamente tra oltre 350.000 titoli audible.

Dall’esperienza fluida e immediata, con interfacce intuitive e compatibilità su diversi dispositivi, compresi i dispositivi Echo con Amazon Alexa, avrai una soluzione illimitata da provare senza costi aggiuntivi per un mese. Attivala gratis adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Giovanni Ferlazzo
