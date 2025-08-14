 Amazon Music Unlimited: ascolta oltre 100 milioni di brani gratis per 30 giorni
Scopri Amazon Music Unlimited: 30 giorni gratis per ascoltare oltre 100 milioni di brani senza pubblicità, con skip illimitati e download offline.
Immagina di avere oltre 100 milioni di canzoni sempre a portata di mano. Zero pubblicità. Skip illimitati. Download per ascoltare anche senza connessione. E tutto questo… gratis per 30 giorni.

Con Amazon Music Unlimited, il servizio premium di Amazon, il tuo modo di vivere la musica cambia: ogni brano, ogni artista, ogni playlist è lì per te, pronta a farti compagnia in ogni istante.

Prova gratis Amazon Music

Perché provarlo adesso è un’ottima idea

Oltre alla prova gratuita di un mese, durante il Prime Day 2025 alcuni fortunati hanno avuto fino a 4 mesi gratis. Anche se quella promo speciale è finita, la prova di 30 giorni è ancora attiva e ti basta un clic per iniziare a goderti il meglio della musica, senza limiti. Novità caldissime di questa estate su Amazon Music Unlimited:

Luglio 2025

  • Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator (21 luglio) con ospiti del calibro di Pharrell Williams, Madison McFerrin e Yebba.

  • Sex Hysteria – Jessie Murph (18 luglio), un’esplosione di energia con collaborazioni come Gucci Mane e Lil Baby.

Agosto 2025

  • Flux – Alison Goldfrapp (15 agosto), il grande ritorno dell’electropop con atmosfere magnetiche.

  • A Matter of Time – Laufey (22 agosto), un viaggio intimo e poetico tra brani come “Silver Lining” e “Snow White”.

  • Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter (29 agosto), il settimo album già anticipato dal singolo di successo Manchild.

C’è un’intera estate di nuove uscite pronta a far vibrare le tue cuffie. Con Amazon Music Unlimited gratis per 30 giorni, ogni giorno può avere la colonna sonora perfetta.  Un mese di ascolto illimitato senza spendere un euro significa avere accesso a milioni di brani che, se acquistati singolarmente, ti costerebbero centinaia di euro. In 30 giorni puoi scoprire nuovi artisti, salvare playlist personalizzate e goderti album interi senza mettere mano al portafoglio. Se poi decidi di continuare, conoscerai già il valore reale di ciò che stai pagando. Attiva la tua prova gratuita oggi e ascolta senza limiti.

Prova gratis Amazon Music

Pubblicato il 14 ago 2025

