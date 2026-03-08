 Amazon Music Unlimited gratis per 3 mesi: 100 milioni di brani senza pubblicità
Amazon Music Unlimited gratis per 3 mesi: 100 milioni di brani senza pubblicità

Amazon Music Unlimited gratis per 90 giorni: oltre 100 milioni di brani in qualità Ultra HD, senza pubblicità e senza limiti. Attiva la prova gratuita.
Musica
Immagina di avere accesso a oltre 100 milioni di brani – dai classici immortali alle uscite di questa settimana – senza pagare nulla per i primi 3 mesi. È esattamente quello che offre Amazon Music Unlimited con la sua prova gratuita di un mese, riservata ai nuovi iscritti. Novanta giorni. Zero euro. Nessun trucco.

Un catalogo che non finisce mai

Centomilioni di brani non sono un numero: sono una vita intera di ascolti. Dai vinili dei tuoi artisti preferiti alle hit che ancora non conosci, dai concerti live alle colonne sonore, dai podcast italiani più seguiti alle playlist tematiche curate da esperti. Amazon Music Unlimited non ha buchi nel catalogo – e soprattutto, non ha pubblicità a interrompere il flusso. Tutto in qualità Ultra HD, fino a 24-bit/192 kHz: una definizione audio che non lascia spazio a confronti.

Cosa ottieni durante i 3 mesi gratuiti? Accesso completo a tutto, fin dal primo secondo. Puoi scaricare quello che vuoi per ascoltarlo offline – in metropolitana, in aereo, in montagna senza campo. Puoi saltare i brani senza limiti, creare playlist infinite, esplorare generi che non hai mai ascoltato. Non ci sono funzioni bloccate o contenuti riservati agli abbonati paganti: con la prova gratuita hai tutto. Dopo i 90 giorni, se vuoi continuare, il costo è di 10,99€ al mese. E se invece decidi che non fa per te, cancelli quando vuoi – senza penali, senza complicazioni. Con 100 milioni di brani che ti aspettano, un mese è appena sufficiente per scalfire la superficie. Visita la pagina ufficiale di Amazon Music Unlimited e attiva subito la tua prova gratuita di 90 giorni.

Pubblicato il 8 mar 2026

Roberta Bonori
8 mar 2026
