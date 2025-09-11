 Amazon Music Unlimited: GRATIS per 30 giorni per musica, podcast e tanto altro
Scopri Amazon Music Unlimited con 30 giorni gratis. Accedi a oltre 100 milioni di brani senza pubblicità, anche offline e in alta qualità. Provalo ora.
Musica
Quando si parla di musica in streaming, Amazon Music Unlimited è una delle piattaforme più complete e versatili disponibili oggi. Con oltre 100 milioni di brani, playlist curate e podcast esclusivi, si distingue per la qualità del suono e la praticità dell’integrazione con l’ecosistema Amazon.

Ma la vera opportunità sta nella possibilità di provarlo gratuitamente per 30 giorni, senza alcun vincolo immediato.

Perché scegliere Amazon Music Unlimited

  • Accesso illimitato: più di 100 milioni di brani disponibili, senza interruzioni pubblicitarie.

  • Audio di alta qualità: brani in HD, Ultra HD e anche con tecnologia Spatial Audio.

  • Offline e senza limiti: scarica le tue playlist preferite e ascolta ovunque, anche senza connessione.

  • Compatibilità totale: funziona su smartphone, tablet, PC, dispositivi Alexa e smart TV.

  • Podcast e contenuti esclusivi: una vasta scelta che va oltre la semplice musica.

L’offerta di 30 giorni gratuiti consente di testare tutte le funzionalità senza alcun costo. Basta iscriversi con il proprio account Amazon e si può iniziare subito ad ascoltare musica in streaming. Se al termine del periodo non si desidera proseguire, si può disdire in qualsiasi momento, senza penali. Questa prova è perfetta per capire se il servizio si adatta alle proprie abitudini, testando sia la qualità del suono che la comodità di avere a disposizione un catalogo sterminato. Terminati i 30 giorni di prova, l’abbonamento passa a:

  • €10,99 al mese per il piano individuale.

  • €5,99 al mese per studenti.

  • €16,99 al mese per il piano famiglia (fino a 6 account).

Amazon Music Unlimited è una scelta ideale per chi cerca libertà d’ascolto, qualità elevata e una libreria musicale praticamente infinita. Ma il vantaggio più grande è la possibilità di scoprirlo gratis per 30 giorni: un’occasione da cogliere al volo per chiunque voglia portare la propria esperienza musicale ad un nuovo livello.

11 set 2025

11 set 2025
