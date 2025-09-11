Amazon Music Unlimited: GRATIS per 30 giorni per musica, podcast e tanto altro

Quando si parla di musica in streaming, Amazon Music Unlimited è una delle piattaforme più complete e versatili disponibili oggi. Con oltre 100 milioni di brani, playlist curate e podcast esclusivi, si distingue per la qualità del suono e la praticità dell’integrazione con l’ecosistema Amazon.

Ma la vera opportunità sta nella possibilità di provarlo gratuitamente per 30 giorni, senza alcun vincolo immediato.

Perché scegliere Amazon Music Unlimited

Accesso illimitato : più di 100 milioni di brani disponibili, senza interruzioni pubblicitarie.

Audio di alta qualità : brani in HD, Ultra HD e anche con tecnologia Spatial Audio.

Offline e senza limiti : scarica le tue playlist preferite e ascolta ovunque, anche senza connessione.

Compatibilità totale : funziona su smartphone, tablet, PC, dispositivi Alexa e smart TV.

Podcast e contenuti esclusivi: una vasta scelta che va oltre la semplice musica.

L’offerta di 30 giorni gratuiti consente di testare tutte le funzionalità senza alcun costo. Basta iscriversi con il proprio account Amazon e si può iniziare subito ad ascoltare musica in streaming. Se al termine del periodo non si desidera proseguire, si può disdire in qualsiasi momento, senza penali. Questa prova è perfetta per capire se il servizio si adatta alle proprie abitudini, testando sia la qualità del suono che la comodità di avere a disposizione un catalogo sterminato. Terminati i 30 giorni di prova, l’abbonamento passa a:

€10,99 al mese per il piano individuale.

€5,99 al mese per studenti.

€16,99 al mese per il piano famiglia (fino a 6 account).

Amazon Music Unlimited è una scelta ideale per chi cerca libertà d’ascolto, qualità elevata e una libreria musicale praticamente infinita. Ma il vantaggio più grande è la possibilità di scoprirlo gratis per 30 giorni: un’occasione da cogliere al volo per chiunque voglia portare la propria esperienza musicale ad un nuovo livello.